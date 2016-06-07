Новости экономики 07.06.2016

Новости Беларуси. Нацбанк опубликовал последнюю информацию по состоянию золотовалютных резервов. Общий размер запасов на 1-ое июня превысил 4 с четвертью миллиарда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПОПОЛНИЛИ РЕЗЕРВЫ

Золотовалютные резервы Беларуси в мае выросли более чем на 43 миллиона долларов. Положительную статистику Нацбанк отмечает ежемесячно, начиная с февраля. Подобный результат стал возможным, в первую очередь, благодаря экспортным пошлинам на нефть, эмиссии валютных облигаций Минфином и покупкой иностранных денег Нацбанком на валютно-фондовой бирже.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

Рост золотовалютных резервов уменьшает такие негативные ожидания по поводу будущего, способствует снижению курсов иностранных валют и делает нашу жизнь, если не богаче, то, по крайней мере, спокойнее

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЕ ДЕНЬГИ

Более 69 миллионов долларов поступило в Беларусь посредством денежных переводов в первом квартале. Средний размер входящих транзакций – 303 доллара. А вот общая сумма, которую отправили из страны, в 2 раза меньше. Стоимость услуг по переводу денег зависит от их количества и страны перевода. Например, из Беларуси в Россию возможно отправить необходимую сумму, заплатив всего 1% комиссии, но не более тысячи российских рублей.

АВТО ВЗАЙМЫ

Банки продолжают снижать ставки по автокредитам. Самое дешевое предложение сегодня – 30% годовых. При этом будущий владелец должен самостоятельно оплатить едва ли не половину стоимости машины. Максимальный срок кредитования - 7 лет. Позаимствовав на авто, например, 200 миллионов, за этот период автовладелец переплатит 280 или 240%.

Доллар сегодня подешевел на 19 рублей. По итогам торгов официальный курс на среду – 19 850. Евро сохранил позиции. По Нацбанку на 8 июня – 22 559. Что касается российской валюты, она выросла на без малого 2 рубля, достигнув уровня в 304,05.

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