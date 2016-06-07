«БелАгро-2016»: как экспорт белорусских продуктов идет на взлет и кто из участников выставки самый невозмутимый

Новости Беларуси. Специально к Форуму регионов приурочена и главная агропромышленная выставка страны. Она открылась 7 июня в Минске. В 2016 году «БелАгро» также собрала рекордное количество участников – свыше 500 компаний из 20 стран. Масштабная демонстрация отечественных достижений и международного опыта в сельском хозяйстве проходит сразу на двух площадках. На территории аэропорта «Минск-1» свои новинки представляют производители современной сельхозтехники.

Яркая и «вкусная» упаковка всей аграрной отрасли страны – выставка «БелАгро» – в 2016 году развернулась на взлетной полосе аэродрома «Минск-1». Как бы с намеком на то, что интерес к белорусской колбасе и тракторам должен пойти вверх. За 2015 год аграрии заработали 4,4 млрд долларов.

Евгений Внуков, заместитель директора предприятия по производству сельскохозяйственной техники (Беларусь):

К нам обращаются и Барнаул, и Воронеж, и Краснодарский край. Практически все регионы. Сейчас благодаря логистике и единому таможенному пространству очень легко отправлять грузы, тем более мы делаем импортозамещающую продукцию.

Число импортозамещающей и инновационной продукции с каждым годом на агрофоруме растет как белорусские урожаи. А в этом тоже заслуга ученых.

Оценить разработки, попробовать на вкус деликатесы и показать себя в Минск приехали более полутысячи компаний со всего мира. Но каждый десятый выставочный павильон – из России. Эта деталь характеризирует всю экспортную модель сельского хозяйства Беларуси. Торгуем во многих странах, но тесно сотрудничаем именно с Российской Федерацией.

Игорь Конончук, директор холдинга по производству молочной продукции (Беларусь):

В нашу копилку добавилось уже несколько хороших партнеров и произведены конкретные сделки, притом не разовые, а длительные, на поставку продукции. То, что для нас Российская Федерация – это интересный регион, здесь, по-моему, подтверждений никаких не нужно, потому что это сотрудничество идет не годами, а десятилетиями.

Новинка «БелАгро» – то, что выставка проходит одновременно с Форумом регионов России и Беларуси. Поэтому на сцене фестиваля российский спикер Валентина Матвиенко. Экскурсию по аграрному миру Беларуси ей провел Михаил Мясникович.

Людей в деловых костюмах здесь сотни. Выставка «БелАгро» – хорошая платформа для бизнес-контактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Лягунская, специалист по внешнеэкономической деятельности сельскохозяйственного предприятия (Беларусь):

Основной партнер, конечно, зарубежный – это Россия, Польша. Также ягоду в свежем виде, клюкву, мы продаем в Англию. Сейчас работаем на перспективу с Германией, Италией. Мы напрямую сотрудничаем с Москвой. Оттуда они уже сами стараются, они покупают нашу продукцию, где-то у них идет переработка.

Ягодки и сливки с «БелАгро» можно будет собрать в течение всей рабочей недели. Помимо мастер-классов, выставок техники и сельхозоборудования для профессионалов здесь устроят петушиные бои, дадут распробовать белорусские продукты на вкус.

Андрей Киреенко, организатор дегустационного конкурса:

Пробовать может и министр, и студент, и пенсионер. Кто угодно. У нас совершенно открытая система голосования. Все видят, как люди отдают свои голоса. И мы при всех подсчитываем итоги.

А когда начнется конкурс на лучшую буренку, оживится этот даже самый невозмутимый участник выставки.