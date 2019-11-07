С климат-контролем и простым управлением. Как выглядит изнутри «умная кабина» комбайна «Полесье»

Комбайны «Полесье» – гордость белорусской страды. Титул «самый мощный» на постсоветском пространстве по-прежнему за сельхозмашинами из Гомеля. Они с легкостью конкурирует с мировыми «звездами» полей.

«В начале 90-х «Гомсельмашу» пришлось пересмотреть стратегию конструирования машин»