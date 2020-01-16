От инвестиций до совместного ЧМ-2021 по хоккею. Какие темы обсудили Александр Лукашенко и премьер Латвии

Новости Беларуси. Беларусь намерена серьезно расширить сотрудничество с Латвией. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Артурс Кришьянис Кариньш с визитом в Минске. А это повод поговорить об общей истории, многие связи в уже постсоветское время, к сожалению, утеряны; и об экономике – причем и в Минске, и в Риге здесь видят взаимный интерес; и о большом спорте – Беларусь и Латвия готовятся к совместному чемпионату мира по хоккею. Ну и, конечно, предстоящий визит Александра Лукашенко в Латвию. А это не только как знак добрососедства и хороших отношений между двумя странами, но и значимый индикатор углубления отношений по линии Беларусь – ЕС. Подробности – в репортаже Юлии Бешановой.





Беларусь и Латвию связывает много: граница, история, многочисленные культурные да и родственные связи. Несмотря на очевидную общность, визиты видных латвийских чиновников в нашу страну – событие не слишком частое.

Юлия Бешанова, корреспондент:

В прошлом году во Дворце Независимости принимали премьера Мариса Кучинскиса – он ушел в отставку по внутренним причинам. Сегодня в Минск прибыл новый глава правительства. Беларусь и Латвия сотрудничают во многих сферах, но есть возможность значительно улучшить наши отношения. Об этом сегодня и шла речь на двусторонних переговорах.

Латвия для нас, что называется добрый друг и сосед. Официальная Рига искренне заинтересованна в нормализации отношений Минска и Брюсселя. В своё время Латвия выступала за отмены санкций Евросоюза, ведет себя корректно и в ситуации со строительством белорусской атомной электростанции. Александр Лукашенко: «Наметилось много направлений сотрудничества между Беларусью и Латвией»

Ответное слово гость из Латвии начинает говорить на русском. Но предупреждает – английским владеет лучше. Президент парирует – все дело в практике.

Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии:

Я говорю немножко по-русски и понимаю больше, чем могу говорить. Чтобы я не говорил что-нибудь не так, я буду дальше говорить по-английски. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы Вам лучше говорить на русском, на нашем языке – вы к нам чаще приезжайте.

С нашей стороны на встрече присутствуют руководители Минтранса и «Белнефтехима». В свете событий, которые сейчас разворачиваются на рынке углеводородов, поиск альтернативных партнеров – необходимая мера. Премьер-министр подтверждает – поставка нефти в Беларусь через латвийские порты может стать перспективным проектом.

Артурс Кариньш – опытный бизнесмен (до прихода вот власть он успел основать несколько крупных, успешных компаний), привык просчитывать взаимную выгоду. Кришьянис Кариньш: Можно обсуждать импорт нефти со всего мира через Латвию в Беларусь





Беларусь и Латвия готовятся к совместному проведению чемпионата мира в 2021 году. 16 января состоялось заседание оргкомитетов. И как пошутили премьер-министры, прошло оно очень быстро, потому что в организации турнира у сторон нет нерешенных вопросов. Да и опыт немалый.

Латвия принимала турнир в 2006, Беларусь – в 2014-м. Теперь сообща сделают все возможное, чтобы чемпионат мира в 2021 году стал лучшим в истории. Румас на заседании НОК: Страны нацелены на то, чтобы ЧМ 2021 года был самым успешным в истории хоккея

Если на льду соперники из Латвии доставили нашей команде немало неприятностей, то в экономике играем на равных, ни в чем не уступая. В Беларуси работают почти 600 предприятий с участием латвийского капитала: от переработки молока до фармацевтических производств. Только в 2019 году прибалтийские компании инвестировали более 100 миллионов долларов.

Новые проекты коллеги-премьеры обсуждали на встрече в Совете Министров. Мы не имеем выхода к морю, поэтому заинтересованы в транспортном потенциале латвийских портов. Будем договариваться и о прямых поставках электроэнергии. Профильным министерствам поручено проработать этот вопрос. Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Очень большой потенциал лежит в сфере грузоперевозок. Беларусь как страна, которая не имеет выхода к морю, очень заинтересована в потенциале латвийских портов для перевалки самых разнообразных белорусских грузов. Мы также договорились, что в работе межправкомиссии (которую возглавляют наши министры транспорта) этот вопрос будет одним из основных.

Индустриальный парк «Великий камень» – еще одна платформа для совместной работы. Прибалтийские партнеры возможность не упускают – с участием латвийского капитала запущено производство в сфере электроники. Перспективы есть и в фармацевтике. Представители крупной латвийской компании уже встречались с министром здравоохранения Беларуси, обсуждали возможность создания совместного производства лекарств.

Александр Ярошенко, глава администрации индустриального парка «Великий камень»:

Для Латвийской Республики интересен как транзитный потенциал, мы же являемся фактически узловой платформой Шёлкового пути из Востока на Запад и обратно. Соответствующим образом «Великий камень», безусловно, представлен как очень выгодная точка применения в бизнесе с точки зрения логистики.