От генетики до космических программ. Рассказываем о совместных проектах белорусских и российских учёных

Новости Беларуси. Политики, экономисты, дипломаты, топ-менеджеры, эксперты, СМИ. Шесть секций и многочасовые дискуссии. В Москве прошла научно-практическая конференция, посвященная 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Корреспондент Юлия Стриго с подробностями.

Десятки экспертов и учёных, шесть секций и многочасовые обсуждения насущного. Сразу после встречи президентов Беларуси и России за столом переговоров оказался научный состав.

Конференция, посвященная 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, собрала в Москве более 500 участников. И это первое такое масштабное мероприятие за время совместной работы двух стран.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:

У нас есть вопрос по расширению программ на фоне застывшего бюджета, который у нас не меняется с 2009 года. Сейчас эту тему мы будем прорабатывать. Второе, нам нужно расширить перечень крупных объектов, которые бы объединяли нас в единой созидательной работе.

Особое внимание на конференции уделили экономическому вопросу. Если говорить о результатах, то благодаря тесным связям небольшая по географическим меркам Беларусь стала для России четвертым по величине внешним торговым партнёром. Товарооборот превышает 35 миллиардов долларов. Так что наша продукция на российских прилавках – уже давно не уникальный экспонат.

Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО:

Беларусь – единственная страна в регионе, которая сохранила в значимом количестве системы подготовки инженерного класса, сохранила промышленный потенциал. Вторая вещь – это IT, ПВТ. Если Беларусь объединит потенциал IT и потенциал Парка высоких технологий, промышленность, это может стать тем самым прорывом, который вывел бы Союзное государство на принципиально новый уровень.

Навстречу информационному пространству Беларусь уверенно шагает с 2000 года. На основе серии научных программ Союзного государства «Скиф» белорусские и российские учёные разрабатывают суперкомпьютерные технологии.

Сергей Кругликов, заместитель генерального директора по научной и инновационной деятельности ОИПИ НАН Беларуси:

Мы научились использовать суперкомпьютерные технологии, не просто создавать железо и наращивать его какими-то программными устройствами, а их использовать. Хотелось бы попробовать создать суперкомпьютер не просто на базе уже известных нам технологий, а на базе отечественных процессоров.

Ещё одна союзная программа, она же прорыв в области генетики – ДНК-идентификация. Её реализация началась в 2017-м. Одна её часть применяется в медицине, другая – в сфере криминалистики. ДНК одного человека хранит в себе 60 миллионов терабайт данных. Их расшифровкой и занимаются учёные.

Ирма Моссе, заведующая лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Мы уже выявили гены, которые отвечают за стрессоустойчивость. Это очень важно, потому что можно будет с помощью этих генов отбирать людей для таких экстремальных профессий, как пилоты, авиадиспетчеры, от которых зависят жизни сотен людей. Чтобы они в критические моменты не растерялись, чтобы они были эмоционально стабильны. Генетический паспорт. Как выяснить, какую профессию выбрать и какими талантами обладаешь

В медицинском блоке программы изучают гены, которые могут рассказать о предрасположенности человека к тем или иным болезням. В Беларуси уже активно проводят подобные анализы. Генетические паспорта получили 16 тысяч белорусов.

Значительные достижения есть в социальной сфере. Например, возможность свободного передвижения по территории Союзного государства для граждан России и Беларуси, свободный выбор местожительства, работы и учёбы. Например, молодые люди из России уже давно расценивают Беларусь как место для обретения желаемой профессии. В Белорусско-Российском университете в Могилёве обучаются почти 6 тысяч студентов, в том числе более 350 иностранных.

Михаил Лустенков, ректор Белорусско-Российского университета:

Абитуриенты при поступлении имеют право выбора: либо по российским программам учиться, либо по белорусским. Мы являемся реальным интеграционным проектом двух стран.

География поступающих из России широкая: от Калининграда до Владивостока. Магистрант Владимир Далимаев приехал в Могилев 4 года назад из Вологодской области. Закончил Белорусско-Российский университет со степенью бакалавра. Уезжать на родину не спешит. Остался работать в инжиниринговом центре в альма-матер. А параллельно реализует свои амбициозные планы в аспирантуре.

Владимир Далимаев, магистрант БРУ:

Опыт, который мы приобретаем здесь, тесно связан с опытом двух стран. И мы получаем опыт в интерпретированном виде. Потом можем работать на производствах не только Беларуси и России, но и всего мира.

В рамках сотрудничества с Россией университет получил возможность внедрять передовые технологии в образовательный процесс. Так, в БРУ появились современные лаборатории, аналогов которым нет на постсоветском пространстве.

Здесь студенты отрабатывают навыки плазменной резки и сварки. Надёжным помощником в учёбе стал промышленный 3D-принтер, который с легкостью печатает детали к машинам.

Владимир Шеменков, заведующий кафедрой технологий машиностроения БРУ:

Наш вуз уже приблизился, мы уже идем по индустрии 4.0. Ребята, которые придут на завод, не будут просто слышать это понятие, а будут знать, что это такое.

20 лет назад обсуждалась и политическая сторона белорусско-российских отношений. Это возможность создания единой валюты, парламента и Конституции. Сегодня эти вопросы выстроились в картинку успешной синхронизации законодательств на равных правах и белорусов, и россиян.

Артём Туров, председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту:

Разработана концепция сближения законодательств, вектор развития, как должно развиваться законодательство России и Беларуси на перспективу. Мы ждем, что в предстоящем году будет принята эта концепция сближения законодательств России и Беларуси на Высшем государственном совете.

Пока вектор Союзного государства направлен на экономический прогресс и научные разработки под это заточены. На перспективной полке лежит три основных проекта. Один из них касается энергетики.

Александр Сергеев, президент Российской академии наук:

С одной стороны, в Беларуси атомная станция вырабатывает достаточно большое количество энергии. С другой стороны, Беларусь уже давно поставила задачу развития электромобильного транспорта. Есть и интересные достижения. Что препятствует развитию? То, что нет заправок электрических, батареи не рассчитаны на большое количество километров и нет правильно распределенной сети. Это современные задачи для энергетики.

Другой проект – космический, как в прямом смысле, так и в переносном. Беларусь и Россия планируют создать совместный спутник. Оборудование будет белорусского производства, а вот запуск – за российской стороной.

В функционале спутника – зондирование Земли во всепогодных условиях. Причём снимки станут лучшего качества и с периодичностью несколько раз в день.

Юрий Макаров, директор Департамента стратегического планирования госкорпорации «Роскосмос»:

Это будет реализовываться в рамках наших национальных программ: Федеральной космической программой и Национальной космической программы Беларуси. Это вне рамок программ Союзного государства. Это интересный проект с созданием после 2023 года космического комплекса высокого разрешения.

Самым масштабным и обсуждаемым стал проект по созданию высокоскоростной магистрали. Необходимость такого железнодорожного пути прописана на самой карте.

Беларусь и Россия расположены между двумя рынками в 4 миллиарда потребителей – это Европа и Восточная Азия.

Иван Стариков, член Межведомственного координационного совета «Транс-Евразийское развитие»:

Я считаю, нам по силам объединить усилия и реализовать проект, который позволит обеспечить устойчивое экономическое развитие двух наших государств, выстроить совершенно другие отношения России и Беларуси с Западом.

Соглашение между Академиями наук обеих стран по работе над этим проектом уже подписано. Сейчас задумка завязана на финансах.