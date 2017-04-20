Новости Беларуси. Заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Нижегородской области 20 апреля пройдет в Минске. Представители этого российского региона прибыли в нашу страну еще накануне.

Интерес к сотрудничеству очевиден. Проекты о поставке коммунальной техники и опыт ее использования гости обсудили посетив ряд минских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Ковалев, глава администрации Приокского района Нижнего Новгорода (Россия):

Беларусь – это надежный партнер. Если говорить об экономике, то очень много белорусской продукции мы потребляем. Это и тракторный завод, и МАЗ, «Амкодор». Продукции этих предприятий, если говорить про транспортные средства, очень много используется в России.

Беларусь и Нижегородская область нацелены на то, что бы объем товарооборота в год достигал не менее миллиарда долларов.

Между этим российским регионом и нашей страной налажено тесное взаимодействие во многих сферах. Для их предметного обсуждения на различных уровнях в Минск прибыл губернатор Нижегородской области.

Утро Валерий Шанцев начал с участия в церемонии на площади Победы. Венки и цветы были возложены к обелиску и вечному огню в центре белорусской столицы. Минутой молчания гости почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.