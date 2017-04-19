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Карп, белый амур, щука в собственном соку, желе и томатном соусе: проект по выпуску консервов реализуют в Любанском районе

19 апреля 2017 15:25
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Новости Беларуси. Крупный проект по выпуску консервов реализовывают в Любанском районе. Местный рыбный комбинат выпустил пробную партию. 1000 банок пока находится на вызревании. Через несколько месяцев их проверят и при отсутствии замечаний карп и толстолобик попадут на прилавки магазинов. 

Цех рассчитан на выпуск 20 тысяч консервов в смену. 

В начале планируется выпускать четверть от возможного. В перспективе расширять ассортимент – до 20 видов – и объемы – до 10 миллионов банок в год. Продукцию будут поставлять и на внутренний рынок, и за рубеж.

Карп, белый амур, щука в собственном соку, желе и томатном соусе: проект по выпуску консервов реализуют в Любанском районе-1

Валерий Гормаш, директор рыбного комбината:
Отработали два режима. В этом нам помогал Пищевой институт Академии наук. Мы собираемся начать с 10 режмов. Это будет различная рыба: карп, толстолобик, белый амур, щука. В собственном соку, в желе, в томатном соусе.

10 видов отрабатываем, а потом будем, конечно, дальше. 

Вопрос будет со сбытом, поэтому уже нарабатываются связи с Российской Федерацией: с Новогородом, с Великими Луками. Выезжаем туда, будем заключать договора и продвигать свою продукцию.
Между прочим, новый цех предполагали ввести еще два года назад. Однако все планы были сорваны. 
Оборудование, заказанное в одной российской компании, оказалось непригодным. 

Карп, белый амур, щука в собственном соку, желе и томатном соусе: проект по выпуску консервов реализуют в Любанском районе-4

Поставщика удалось убедить в необходимости замены оборудования. Новое поставили только недавно.

Вместе с этим возникли заминки по ряду технологических моментов. Проектный институт легкомысленно отнесся к своей работе, и из-за этого многие особенности производства не учтены, приходится раз за разом вносить изменения в документацию. Из-за халатности проектировщиков рыбный комбинат несет большие дополнительные расходы. На инвестпроект, который реализуется с 2012 года, затрачено почти 5 миллионов рублей – это кредитные ресурсы Банка развития, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сегодня необходимо потратить еще не менее 150 тысяч.

# Экономика # Фотофакт # Государственная политика в области пищевой промышленности # Валерий Гормаш

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