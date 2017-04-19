Карп, белый амур, щука в собственном соку, желе и томатном соусе: проект по выпуску консервов реализуют в Любанском районе

Новости Беларуси. Крупный проект по выпуску консервов реализовывают в Любанском районе. Местный рыбный комбинат выпустил пробную партию. 1000 банок пока находится на вызревании. Через несколько месяцев их проверят и при отсутствии замечаний карп и толстолобик попадут на прилавки магазинов.

Цех рассчитан на выпуск 20 тысяч консервов в смену.

В начале планируется выпускать четверть от возможного. В перспективе расширять ассортимент – до 20 видов – и объемы – до 10 миллионов банок в год. Продукцию будут поставлять и на внутренний рынок, и за рубеж.