От экономики до культуры: Фрунзенский район Минска расширяет сотрудничество с регионами Японии

Новости Беларуси. Новый вектор старой дружбы. Фрунзенский район Минска расширяет сотрудничество с регионами Японии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Речь идёт, в первую очередь, о развитии совместных проектов в различных сферах от экономики до культуры.

Японским коллегам интересен белорусский опыт в медицинском обслуживании горожан, оказании образовательных услуг,

организации жилищно-коммунального хозяйства. Давние друзья и надёжные партнёры сегодня укрепили свои намерения подписанием договора о сотрудничестве.