От экономики до культуры: Фрунзенский район Минска расширяет сотрудничество с регионами Японии

Новости Беларуси. Новый вектор старой дружбы. Фрунзенский район Минска расширяет сотрудничество с регионами Японии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Речь идёт, в первую очередь, о развитии совместных проектов в различных сферах от экономики до культуры.
Японским коллегам интересен белорусский опыт в медицинском обслуживании горожан, оказании образовательных услуг,
организации жилищно-коммунального хозяйства. Давние друзья и надёжные партнёры сегодня укрепили свои намерения подписанием договора о сотрудничестве.
Артём Цуран, глава администрации Фрунзенского района:
Когда непосредственно контактируют учреждения образования между собой, когда контактируют учреждения здравоохранения, системы жилищно-коммунального хозяйства обменивается опытом.
Хироки Токунага, посол Японии в Республике Беларусь:
Между Японией и Фрунзенским районом существуют дружественные отношения
Особое внимание – преодолению последствий Чернобыльской и Фукусимской аварий.
На протяжении многих лет 19 гимназия Минска и одна из школ страны восходящего Солнца сотрудничают в области экологического воспитания детей.