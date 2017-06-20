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От экономики до культуры: Фрунзенский район Минска расширяет сотрудничество с регионами Японии

20 июня 2017 18:04
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Новости Беларуси. Новый вектор старой дружбы. Фрунзенский район Минска расширяет сотрудничество с регионами Японии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Речь идёт, в первую очередь, о развитии совместных проектов в различных сферах от экономики до культуры.

Японским коллегам интересен белорусский опыт в медицинском обслуживании горожан, оказании образовательных услуг,

организации жилищно-коммунального хозяйства. Давние друзья и надёжные партнёры сегодня укрепили свои намерения подписанием договора о сотрудничестве.  

От экономики до культуры: Фрунзенский район Минска расширяет сотрудничество с регионами Японии-1

Артём Цуран, глава администрации Фрунзенского района:
Когда непосредственно контактируют учреждения образования между собой, когда контактируют учреждения здравоохранения, системы жилищно-коммунального хозяйства обменивается опытом.

От экономики до культуры: Фрунзенский район Минска расширяет сотрудничество с регионами Японии-3

Хироки Токунага, посол Японии в Республике Беларусь:
Между Японией и Фрунзенским районом существуют дружественные отношения

Особое внимание – преодолению последствий Чернобыльской и Фукусимской аварий.

На протяжении многих лет 19 гимназия Минска и одна из школ страны восходящего Солнца сотрудничают в области экологического воспитания детей.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Япония # Артем Цуран # Хироки Токунага

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