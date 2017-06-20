100 млн долларов сэкономлено при реконструкции трассы «Минск-Гродно» за счет применения черного щебня

Новости Беларуси. Черный щебень позволил удешевить реконструкцию международной трассы «Минск-Гродно». Ноу-хау дорожников – предварительно обработанный битумом материал. При его укладке полотно лучше защищено от трещин, и оно может прослужить дольше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только при реконструкции первого участка трассы М6 удалось сэкономить 100 миллионов долларов.

Современные магистрали для безопасности начали оборудовать разделительными барьерами между транспортными потоками, вдоль лесов устанавливают защитные сетки от диких животных. Строятся широкие транспортные развязки и путепроводы – по всем международным стандартам.

Петр Невмержицкий, главный инженер государственного проектного предприятия «Белгипродор»:

Мы находимся в центре Европы. И мы своими нормативами не отстаем от Европы. Обеспечивается скорость движения, комфорт водителей.