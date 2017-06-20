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100 млн долларов сэкономлено при реконструкции трассы «Минск-Гродно» за счет применения черного щебня

20 июня 2017 11:37
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Новости Беларуси. Черный щебень позволил удешевить реконструкцию международной трассы «Минск-Гродно». Ноу-хау дорожников – предварительно обработанный битумом материал. При его укладке полотно лучше защищено от трещин, и оно может прослужить дольше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

100 млн долларов сэкономлено при реконструкции трассы «Минск-Гродно» за счет применения черного щебня-1

Только при реконструкции первого участка трассы М6 удалось сэкономить 100 миллионов долларов.

100 млн долларов сэкономлено при реконструкции трассы «Минск-Гродно» за счет применения черного щебня-4

Современные магистрали для безопасности начали оборудовать разделительными барьерами между транспортными потоками, вдоль лесов устанавливают защитные сетки от диких животных. Строятся широкие транспортные развязки и путепроводы – по всем международным стандартам.

100 млн долларов сэкономлено при реконструкции трассы «Минск-Гродно» за счет применения черного щебня-7

Петр Невмержицкий, главный инженер государственного проектного предприятия «Белгипродор»:
Мы находимся в центре Европы. И мы своими нормативами не отстаем от Европы. Обеспечивается скорость движения, комфорт водителей.

100 млн долларов сэкономлено при реконструкции трассы «Минск-Гродно» за счет применения черного щебня-10

Анатолий Калинин, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Глава государства, правительство уделяют значительное внимание развитию инфраструктурных проектов.
В прошлую пятилетку вы знаете, какие дороги –  М4, М5. В нынешнюю пятилетку – вторая кольцевая дорога, дорога М6, слуцкое направление.

Особое внимание в этом сезоне уделяется ремонту местных дорог. Губернаторам всех областей страны поручено привести в порядок внутренние транспортные сети.

100 млн долларов сэкономлено при реконструкции трассы «Минск-Гродно» за счет применения черного щебня-13

 

# Экономика # Анатолий Калинин # Автодороги Беларуси # Фотофакт

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