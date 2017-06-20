Новости экономики за 20.06.2017

Новости Беларуси. Всемирный банк планирует выделить Беларуси 60 миллионов долларов на развитие малого и среднего предпринимательства. Как ожидается, эти деньги могут поступить уже осенью 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего же за последних 4 года объем кредитных ресурсов вырос в 2,5 раза – почти до миллиарда долларов.
Сейчас в Беларуси с участием Всемирного банка реализуется 9 крупных проектов в разных сферах. Кроме дорожного строительства финансируются проекты по энергоэффективности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Азиатский банк и китайский фонд Шелкового пути готовы финансировать проекты по строительству и реконструкции дорог.
Предполагается реконструкция трассы М1/Е30 Брест – Минск – граница Российской Федерации, а так же трасс М4 Минск – Могилев и М10 Кобрин – Гомель – граница России. Последние две трассы
могут войти в новый трансконтинентальный транспортный коридор «Меридиан», соединяющий Китай с Западной Европой.
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