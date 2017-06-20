Новости экономики за 20.06.2017

Новости Беларуси. Всемирный банк планирует выделить Беларуси 60 миллионов долларов на развитие малого и среднего предпринимательства. Как ожидается, эти деньги могут поступить уже осенью 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же за последних 4 года объем кредитных ресурсов вырос в 2,5 раза – почти до миллиарда долларов.

Сейчас в Беларуси с участием Всемирного банка реализуется 9 крупных проектов в разных сферах. Кроме дорожного строительства финансируются проекты по энергоэффективности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.