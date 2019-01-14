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Основной валютой госзакупок в Беларуси предлагают сделать рубль

14 января 2019 17:27
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Новости Беларуси. Рубль предлагается сделать основной валютой госзакупок. Исключение может быть только для приобретения лекарственных средств у иностранных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект соответствующего указа вынесен на общественное обсуждение. Рубль должен стать и валютой договора на государственную закупку, и валютой платежа. Это создаст равные условия для отечественных и иностранных компаний. Сейчас с нерезидентами Беларуси заключаются договоры в иностранной валюте. Соответственно, они более застрахованы при колебании курса.

Больше новостей экономики за 14 января здесь.

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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