Основной валютой госзакупок в Беларуси предлагают сделать рубль

Новости Беларуси. Рубль предлагается сделать основной валютой госзакупок. Исключение может быть только для приобретения лекарственных средств у иностранных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект соответствующего указа вынесен на общественное обсуждение. Рубль должен стать и валютой договора на государственную закупку, и валютой платежа. Это создаст равные условия для отечественных и иностранных компаний. Сейчас с нерезидентами Беларуси заключаются договоры в иностранной валюте. Соответственно, они более застрахованы при колебании курса.