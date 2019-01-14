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Изменения в порядке заключения договоров долевого строительства вынесены на общественное обсуждение

14 января 2019 17:26
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Новости Беларуси. Важный документ перешел в стадию общественного обсуждения. До 22 января можно высказать замечания и предложения по поводу изменений в порядке заключения договоров долевого строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая редакция определяет, как будет выглядеть типовой договор создания объекта долевого строительства. Прописаны положения о его заключении, исполнении и расторжении, а также условия получения денег. Таким образом будут приняты дополнительные меры по защите прав дольщиков от недобросовестных застройщиков.

Больше новостей экономики за 14 января здесь.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Сергей Савицкий

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