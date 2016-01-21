Ослабление белорусского рубля связано с внешними факторами – эксперты

Новости Беларуси. Ослабление белорусского рубля эксперты связывают с внешними факторами. В первую очередь, происходит это на фоне падения рубля российского и снижения цены на нефть. Сейчас на мировых рынках цена на черное золото снизилась до 28 долларов за баррель.

Кроме того, экономика Беларуси тесно увязана с экономикой нашего союзного партнера. Сегодня Россия — крупнейший экспортный рынок для белорусских товаров, на который приходится около половины всего объема нашей внешней торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Грачев, финансовый аналитик:

Снижение спроса и цены на нефть и углеводороды в целом (там еще и природный газ присутствует) – от этого нет радости на российском и на сырьевом, и на валютном рынке. А в силу того, что экономика Республики Беларусь достаточно сильно интегрирована в рамках ЕАЭС, ТС и прочих наших объединений с Российской Федерацией… Все-таки Россия для нас — основной торговый партнер. Поэтом от колебаний российского рубля в большой степени зависит изменение и белорусского рубля.