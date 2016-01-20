Прямой эфир

Правительство и Нацбанк опубликовали комплекс мер по решению задач социально-экономического развития Беларуси в 2016 году

20 января 2016 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. От снижения себестоимости услуг ЖКХ до размещения акций белорусских предприятий на мировых фондовых рынках. Правительство и Нацбанк опубликовали комплекс мер по решению задач социально-экономического развития Беларуси в нынешнем году.

Во внешнеэкономической сфере среди главных приоритетов – диверсификация экспорта и наращивание поставок в страны «дальней дуги». Особенно важна инвестиционная активность и развитие совместных проектов.

Особое внимание в комплексе мер блоку социальному, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Георгий Гриц, заместитель директора Центра современного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси:
Экспортная выручка – это пополнение золотовалютных запасов, новые инвестиции, новое оборудование, реструктуризация белорусской экономики. Поэтому акценты расставлены совершенно правильно. Другое дело, что за таким форматами, как создание новых производств, как повышение эффективности, уменьшение себестоимости (об этом там тоже говорится и директивный показатель указан), стоит и другой формат – это ответственность за людей. 

# Экономика # Документы # Георгий Гриц

Другие новости рубрики

Все новости
Первые 90-тонники БелАЗ приступили к работе во Вьетнаме
20 января 2016 14:48

Первые 90-тонники БелАЗ приступили к работе во Вьетнаме

Калькулятор для налогов появился в Беларуси
20 января 2016 14:28

Калькулятор для налогов появился в Беларуси

Премьер-министр Беларуси посетил Витебский мотороремонтный завод
20 января 2016 11:07

Премьер-министр Беларуси посетил Витебский мотороремонтный завод