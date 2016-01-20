Правительство и Нацбанк опубликовали комплекс мер по решению задач социально-экономического развития Беларуси в 2016 году

Новости Беларуси. От снижения себестоимости услуг ЖКХ до размещения акций белорусских предприятий на мировых фондовых рынках. Правительство и Нацбанк опубликовали комплекс мер по решению задач социально-экономического развития Беларуси в нынешнем году.

Во внешнеэкономической сфере среди главных приоритетов – диверсификация экспорта и наращивание поставок в страны «дальней дуги». Особенно важна инвестиционная активность и развитие совместных проектов.

Особое внимание в комплексе мер блоку социальному, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Гриц, заместитель директора Центра современного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси:

Экспортная выручка – это пополнение золотовалютных запасов, новые инвестиции, новое оборудование, реструктуризация белорусской экономики. Поэтому акценты расставлены совершенно правильно. Другое дело, что за таким форматами, как создание новых производств, как повышение эффективности, уменьшение себестоимости (об этом там тоже говорится и директивный показатель указан), стоит и другой формат – это ответственность за людей.