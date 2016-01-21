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Игорь Бузовский посетил «Белшину» 21 января

21 января 2016 17:52
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Новости Беларуси. Развитие технологий необходимо сочетать с сохранением трудовых коллективов, – считает заместитель главы Администрации Президента. Сегодня Игорь Бузовский пообщался с коллективом «Белшины». Это один из ярких примеров предприятий, где развитие ноу-хау идет в увязке с социальной поддержкой.

Опыт «Белшины» могут перенимать и другие предприятия страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Сегодня экономические условия диктуют новые подходы и в организации труда. Тот потенциал, который сегодня есть на предприятиях, это потенциал, который нужно проанализировать заново. Поэтому посещение предприятий, общение в рамках единых дней информирования – это не просто общение и обратная информация. Это, в том числе, анализ для прогнозирования и планирования перспектив работы всех структур госвласти.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Игорь Бузовский

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