Новости Беларуси. IPO как возможность выхода на международные рынки. Белорусские предприятия активно рассматривают вопрос размещения своих акций на ведущих фондовых биржах мира. Многие компании, ставшие их игроками, именно таким путем заработали себе имя и привлекли дополнительный капитал. В условиях непростой экономической ситуации этот инструмент мог бы значительно поправить положение дел отечественных предприятий, привлечь средства и найти новые рынки сбыта. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ продолжит.

Публичное размещение акций на фондовых биржах. Эта тема 21 января собрала в Минске топ-менеджеров белорусских предприятий и зарубежных экспертов в области инвестиций. IPO – процесс длительный и достаточно дорогостоящий. Однако вопрос не стоял бы так остро, если бы не кризис мировой экономики. Рынки лихорадит. Многие освоенные площадки становятся невыгодными.

Аюна Нечаева, директор по развитию бизнеса первичного рынка СНГ, России и Монголии Лондонской фондовой биржи:

Белорусские предприятия готовы рассматривать вопрос IPO. Концепция публичного листинга, выхода на западные рынки им интересна.

Многие зарубежные компании именно благодаря IPO «вышли в свет», заработали себе имя и привлекли дополнительный капитал. Сегодня Лондонская, Японская, Китайская биржи ждут новых игроков. Отечественные предприятия могли бы значительно поправить свое экономическое положение, освоив деньги зарубежных инвесторов.

Владимир Улахович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Беларусь – это страна с очень открытой экономикой, и по индексу экспортоориентированности она одна из лидеров в мире. И наша задача, которая в последние годы открыта для белорусского бизнеса в целом, это продвижение белорусского экспорта на новые рынки. А для того, чтобы идти на новые рынки, надо идти в том числе и на биржевые площадки.

Эксперты отмечают: в Беларуси создана хорошая основа для выхода на международную финансовую арену. Но для того, чтобы стать мировым игроком, мало действий со стороны государства. Шевелиться нужно самим предприятиям. Поиск банков, переход на международные формы отчетности – все это ложится на их плечи.

Галина Блэст-Соколовская, глава корпорации по работе с инвестиционными фондами (США):

Это не каприз инвесторов, не требование биржи. Это делается, потому что это толкает производство вперед. Такой выход на современный уровень нужен им самим.

Факт малоизвестный, но некоторые белорусские компании уже успешно привлекали внешний капитал путем размещения акций на открытом рынке. Вместе с тем история знает и неудачные попытки. Риски есть всегда. Поэтому решение должно быть взвешенным. И последнее слово, конечно, за предприятиями.