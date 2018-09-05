Как рассказала журналистам заместитель министра энергетики Ольга Прудникова, к 2022 году благодаря атомной электростанции объемы потребления газа могли бы уменьшиться примерно на 3,5 млрд кубометров, но за счет ввода в эксплуатацию новых энергоемких производств сократить поставки углеводородного сырья в общей сложности не удастся. Зато в Минэнерго уверены, что Беларусь в перспективе сможет отказаться от импорта электроэнергии. Что же касается ее экспорта, то в настоящее время идут активные переговоры с соседними странами.