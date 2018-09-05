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Беларусь в перспективе сможет отказаться от импорта электроэнергии

05 сентября 2018 06:27
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Новости Беларуси. Потребление природного газа после ввода Белорусской АЭС существенно не снизится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь в перспективе сможет отказаться от импорта электроэнергии-1

Как рассказала журналистам заместитель министра энергетики Ольга Прудникова, к 2022 году благодаря атомной электростанции объемы потребления газа могли бы уменьшиться примерно на 3,5 млрд кубометров, но за счет ввода в эксплуатацию новых энергоемких производств сократить поставки углеводородного сырья в общей сложности не удастся. Зато в Минэнерго уверены, что Беларусь в перспективе сможет отказаться от импорта электроэнергии. Что же касается ее экспорта, то в настоящее время идут активные переговоры с соседними странами.

Беларусь в перспективе сможет отказаться от импорта электроэнергии-4

Ольга Прудникова, заместитель министра энергетики Беларуси:
Республика потребляет сегодня 19 миллиардов кубометров природного газа, из которых в рамках диверсификации топливно-энергетического баланса мы сможем их незначительно уменьшить. В том числе за счет снижения потребления газа при производстве электрической тепловой энергии.

# АЭС в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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