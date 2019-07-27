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«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

27 июля 2019 16:48
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Новости Беларуси. На Горецком элеваторе уже вторую неделю идет приемка зерна нового урожая. Круглые сутки минимум по 150 машин везут сюда свежеубранное белорусское золото полей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах-1

Всего планируют заготовить не меньше 130 тысяч тонн зерна. Но очередей здесь не бывает, ведь систему отладили как часы: современные весы, лаборатории, сепараторы и силосники.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах-4

Науку сбережения будущего хлеба изучала корреспондент Ирина Недобоева.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах-7

Вторую неделю Горецкий элеватор работает в круглосуточном режиме. Здесь принимают по 150 машин в сутки с зерном нового урожая. Сначала этих хлебных гигантов взвешивают, и тут же, на месте, проводят пробы зерна.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах-10

Ирина Недобоева, корреспондент:
Этот щуп пробоотборника опускается прямо в кузов хлебной машины на глубину до 2,5 метров. Собирает пробы. Зерно прямиком отсюда идет в лабораторию.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах-13

Татьяна Гаврилова, начальник лаборатории Горецкого элеватора:
А вот здесь мы определяем качество клейковины. И, чтобы вы понимали, чем выше клейковина, тем вкуснее и пышнее будут булочки.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах-16

Когда зерно получило свой знак качества, его везут чистить и сушить. На мощном сепараторе доводят до степени стойкого хранения. Сначала рапс, потом пшеницу, а осенью придет черед и кукурузы.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах-19

Владимир Пасиков, аппаратчик обработки зерна Горецкого элеватора:
Мы берем с элеватора на сепаратор, сепарированное идет на сушилку, доводим сушкой до нужной кондиции – 7-7,5 %. И потом обратно сухое в элеватор.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах-22

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах-24

В круговороте будущего хлеба по лентам и башням элеватора разобраться непросто. Но семья Чекулаевых с этими сложными механизмами давно на «ты». Супруги Ольга и Василий работают здесь больше трех десятков лет.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах-27

Ольга Чекулаева, оператор пульта управления Горецкого элеватора:
Мы уже неделю, как перешли на круглосуточную приемку зерна. Нам не только нужно его принять, но и просушить. Ведь это наш урожай, наше богатство – не только нашего элеватора, нашей страны. Это наше будущее, наш хлеб.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах-30

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах-32

Четыре года назад семейный подряд Чекулаевых пополнил и сын Алексей. Его задача – распределить зерно по шахтам элеватора. К слову, высота такой шахты немалая – 70 метров. Отсюда все Горки как на ладони.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах-35

Алексей Чекулаев, силосник Горецкого элеватора:
От моей работы зависит, чтобы не было смеси зерна, чтобы каждая культура шла к своей культуре. В некоторых шахтах остается зерно, мы зачищаем. Прибираем, и у нас заново пустая шахта, мы кладем туда другое зерно, чтобы сохранить.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах-38

Силосные хранилища здесь прошли полную реконструкцию. Сейчас все емкости, которым больше четырех десятков лет, снова готовы к приемке будущего хлеба.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах-41

Петр Панасюга, директор Горецкого элеватора:
Темпы уборки этого года, конечно, превзошли все наши ожидания. Мы приступили на две недели раньше к приемке зерна. Если в прошлом году на эту дату было принято всего 149 тонн, то в этом году мы уже приняли 30 495 тонн. Это делается для того, чтобы республика была обеспечена полностью как продовольственным, так и фуражным зерном. Чтобы люди были всегда в достатке.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах-44

В этом сезоне на Горецком элеваторе планируют заготовить не меньше 130 тысяч тонн зерна с белорусских полей. Еще 10 тысяч тонн примут на хранение из России. Здесь намерены не только выполнить госзаказ, но и получить хорошую прибыль.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах-47

# Сельское хозяйство # Экономика # Ирина Недобоева # Татьяна Гаврилова # Владимир Пасиков # Ольга Чекулаева # Алексей Чекулаев # Петр Панасюга # Фотофакт

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