«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

Новости Беларуси. На Горецком элеваторе уже вторую неделю идет приемка зерна нового урожая. Круглые сутки минимум по 150 машин везут сюда свежеубранное белорусское золото полей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На Горецком элеваторе уже вторую неделю идет приемка зерна нового урожая. Круглые сутки минимум по 150 машин везут сюда свежеубранное белорусское золото полей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего планируют заготовить не меньше 130 тысяч тонн зерна. Но очередей здесь не бывает, ведь систему отладили как часы: современные весы, лаборатории, сепараторы и силосники.
Науку сбережения будущего хлеба изучала корреспондент Ирина Недобоева.
Вторую неделю Горецкий элеватор работает в круглосуточном режиме. Здесь принимают по 150 машин в сутки с зерном нового урожая. Сначала этих хлебных гигантов взвешивают, и тут же, на месте, проводят пробы зерна.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Этот щуп пробоотборника опускается прямо в кузов хлебной машины на глубину до 2,5 метров. Собирает пробы. Зерно прямиком отсюда идет в лабораторию.
Татьяна Гаврилова, начальник лаборатории Горецкого элеватора:
А вот здесь мы определяем качество клейковины. И, чтобы вы понимали, чем выше клейковина, тем вкуснее и пышнее будут булочки.
Когда зерно получило свой знак качества, его везут чистить и сушить. На мощном сепараторе доводят до степени стойкого хранения. Сначала рапс, потом пшеницу, а осенью придет черед и кукурузы.
Владимир Пасиков, аппаратчик обработки зерна Горецкого элеватора:
Мы берем с элеватора на сепаратор, сепарированное идет на сушилку, доводим сушкой до нужной кондиции – 7-7,5 %. И потом обратно сухое в элеватор.
В круговороте будущего хлеба по лентам и башням элеватора разобраться непросто. Но семья Чекулаевых с этими сложными механизмами давно на «ты». Супруги Ольга и Василий работают здесь больше трех десятков лет.
Ольга Чекулаева, оператор пульта управления Горецкого элеватора:
Мы уже неделю, как перешли на круглосуточную приемку зерна. Нам не только нужно его принять, но и просушить. Ведь это наш урожай, наше богатство – не только нашего элеватора, нашей страны. Это наше будущее, наш хлеб.
Четыре года назад семейный подряд Чекулаевых пополнил и сын Алексей. Его задача – распределить зерно по шахтам элеватора. К слову, высота такой шахты немалая – 70 метров. Отсюда все Горки как на ладони.
Алексей Чекулаев, силосник Горецкого элеватора:
От моей работы зависит, чтобы не было смеси зерна, чтобы каждая культура шла к своей культуре. В некоторых шахтах остается зерно, мы зачищаем. Прибираем, и у нас заново пустая шахта, мы кладем туда другое зерно, чтобы сохранить.
Силосные хранилища здесь прошли полную реконструкцию. Сейчас все емкости, которым больше четырех десятков лет, снова готовы к приемке будущего хлеба.
Петр Панасюга, директор Горецкого элеватора:
Темпы уборки этого года, конечно, превзошли все наши ожидания. Мы приступили на две недели раньше к приемке зерна. Если в прошлом году на эту дату было принято всего 149 тонн, то в этом году мы уже приняли 30 495 тонн. Это делается для того, чтобы республика была обеспечена полностью как продовольственным, так и фуражным зерном. Чтобы люди были всегда в достатке.
В этом сезоне на Горецком элеваторе планируют заготовить не меньше 130 тысяч тонн зерна с белорусских полей. Еще 10 тысяч тонн примут на хранение из России. Здесь намерены не только выполнить госзаказ, но и получить хорошую прибыль.