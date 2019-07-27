«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

Новости Беларуси. На Горецком элеваторе уже вторую неделю идет приемка зерна нового урожая. Круглые сутки минимум по 150 машин везут сюда свежеубранное белорусское золото полей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего планируют заготовить не меньше 130 тысяч тонн зерна. Но очередей здесь не бывает, ведь систему отладили как часы: современные весы, лаборатории, сепараторы и силосники.

Науку сбережения будущего хлеба изучала корреспондент Ирина Недобоева.

Вторую неделю Горецкий элеватор работает в круглосуточном режиме. Здесь принимают по 150 машин в сутки с зерном нового урожая. Сначала этих хлебных гигантов взвешивают, и тут же, на месте, проводят пробы зерна.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Этот щуп пробоотборника опускается прямо в кузов хлебной машины на глубину до 2,5 метров. Собирает пробы. Зерно прямиком отсюда идет в лабораторию.

Татьяна Гаврилова, начальник лаборатории Горецкого элеватора:

А вот здесь мы определяем качество клейковины. И, чтобы вы понимали, чем выше клейковина, тем вкуснее и пышнее будут булочки.

Когда зерно получило свой знак качества, его везут чистить и сушить. На мощном сепараторе доводят до степени стойкого хранения. Сначала рапс, потом пшеницу, а осенью придет черед и кукурузы.

Владимир Пасиков, аппаратчик обработки зерна Горецкого элеватора:

Мы берем с элеватора на сепаратор, сепарированное идет на сушилку, доводим сушкой до нужной кондиции – 7-7,5 %. И потом обратно сухое в элеватор.

В круговороте будущего хлеба по лентам и башням элеватора разобраться непросто. Но семья Чекулаевых с этими сложными механизмами давно на «ты». Супруги Ольга и Василий работают здесь больше трех десятков лет.

Ольга Чекулаева, оператор пульта управления Горецкого элеватора:

Мы уже неделю, как перешли на круглосуточную приемку зерна. Нам не только нужно его принять, но и просушить. Ведь это наш урожай, наше богатство – не только нашего элеватора, нашей страны. Это наше будущее, наш хлеб.

Четыре года назад семейный подряд Чекулаевых пополнил и сын Алексей. Его задача – распределить зерно по шахтам элеватора. К слову, высота такой шахты немалая – 70 метров. Отсюда все Горки как на ладони.

Алексей Чекулаев, силосник Горецкого элеватора:

От моей работы зависит, чтобы не было смеси зерна, чтобы каждая культура шла к своей культуре. В некоторых шахтах остается зерно, мы зачищаем. Прибираем, и у нас заново пустая шахта, мы кладем туда другое зерно, чтобы сохранить.

Силосные хранилища здесь прошли полную реконструкцию. Сейчас все емкости, которым больше четырех десятков лет, снова готовы к приемке будущего хлеба.

Петр Панасюга, директор Горецкого элеватора:

Темпы уборки этого года, конечно, превзошли все наши ожидания. Мы приступили на две недели раньше к приемке зерна. Если в прошлом году на эту дату было принято всего 149 тонн, то в этом году мы уже приняли 30 495 тонн. Это делается для того, чтобы республика была обеспечена полностью как продовольственным, так и фуражным зерном. Чтобы люди были всегда в достатке.