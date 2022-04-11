Беларусь намерена увеличить экспорт в Россию на треть до конца года

Новости Беларуси. Темпы развития белорусской экономики за первые три месяца сохраняются на уровне 2021 года. Показатели экспорта продукции не снижаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Министерства экономики, даже учитывая все сложности санкционного давления, экономика справляется с тем, чтобы частично компенсировать потери крупных предприятий. Резерв для роста есть на российском рынке. Его емкость с учетом ухода ряда иностранных компаний позволяет дополнительно направить туда продовольствие, товары легпрома, продукцию деревообработки и стройматериалы, отдельные виды химии, продукцию машиностроения. В общей сложности можно переориентировать товаров на сумму не менее 5 миллиардов долларов.