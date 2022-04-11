Прямой эфир

Беларусь намерена увеличить экспорт в Россию на треть до конца года

11 апреля 2022 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Темпы развития белорусской экономики за первые три месяца сохраняются на уровне 2021 года. Показатели экспорта продукции не снижаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь намерена увеличить экспорт в Россию на треть до конца года-1

По данным Министерства экономики, даже учитывая все сложности санкционного давления, экономика справляется с тем, чтобы частично компенсировать потери крупных предприятий. Резерв для роста есть на российском рынке. Его емкость с учетом ухода ряда иностранных компаний позволяет дополнительно направить туда продовольствие, товары легпрома, продукцию деревообработки и стройматериалы, отдельные виды химии, продукцию машиностроения. В общей сложности можно переориентировать товаров на сумму не менее 5 миллиардов долларов.

Другие новости экономики за 11 апреля читайте здесь.  

# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Запрет перевозок по территории ЕС: белорусские водители ждут зеркальных санкций и поддержки государства
11 апреля 2022 15:10

Запрет перевозок по территории ЕС: белорусские водители ждут зеркальных санкций и поддержки государства

Мировые цены на хлопок поднялись выше 10-летнего максимума
11 апреля 2022 15:06

Мировые цены на хлопок поднялись выше 10-летнего максимума

Всемирный банк дал прогноз развития России, Беларуси и Украины
11 апреля 2022 15:04

Всемирный банк дал прогноз развития России, Беларуси и Украины