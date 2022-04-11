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Запрет перевозок по территории ЕС: белорусские водители ждут зеркальных санкций и поддержки государства

11 апреля 2022 15:10
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Российским и белорусским предприятиям запретили перевозить грузы по территории ЕС. Ограничение не применяется до 16 апреля при условии, что фуры уже находились на территории еврозоны либо им требуется проследовать транзитом для возвращения в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запрет перевозок по территории ЕС: белорусские водители ждут зеркальных санкций и поддержки государства-1

Вернуться до конца этой недели успеют не все, это просто невозможно с учетом очередей на границе и того, что в Европе находилось много не только груженых, но и пустых белорусских авто в ожидании заказов.

Польские, литовские и остальные зарубежные компании продолжают возить грузы. По мнению наших водителей, нововведение убирает конкурентов в лице белорусских грузоперевозчиков. Помимо принятия зеркальных санкций, предприниматели ожидают от государства отсрочки платежей по лизингам и кредитам.

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# Санкции # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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