Новости экономики за 11.04.2022

Какие прогнозы развития экономик России, Украины и Беларуси озвучили во Всемирном банке, как реагируют белорусские дальнобойщики на запрет перевозок по территории ЕС и какой резерв для роста есть у национальной экономики по мнению бизнес-аналитиков?

В РОССИИ УТОЧНИЛИ КРИТЕРИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА ТОВАРОВ

Российские власти уточнили критерии параллельного импорта товаров. Без разрешения правообладателя можно импортировать продукцию тех брендов, которые ранее прекратили или приостановили свою работу в стране. Параллельный импорт не предполагает легализацию контрафакта, он рассчитан на ввоз оригинальных товаров по альтернативным каналам поставок. Однако параллельные импортеры будут сталкиваться с теми же проблемами, что и обычные: разрушенная логистика в мире и невозможность довезти товар до страны, а также неизбежный рост цен на импорт.

Всемирный банк дал прогноз развития России, Беларуси и Украины.

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