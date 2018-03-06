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«Она написана специально для иностранных инвесторов»: Кирилл Рудый презентовал в Минске англоязычную версию своей последней книги

06 марта 2018 18:34
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Новости Беларуси. Этот год должен стать прорывным в поставках белорусской пищевой продукции на рынок Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Она написана специально для иностранных инвесторов»: Кирилл Рудый презентовал в Минске англоязычную версию своей последней книги -1

Об этом заявил 6 марта доктор экономических наук, наш посол в КНР Кирилл Рудый на презентации своей книги в Минске.

«Она написана специально для иностранных инвесторов»: Кирилл Рудый презентовал в Минске англоязычную версию своей последней книги -3

Работа под названием «Потому что так решили мы» переведена на английский язык и ориентирована в первую очередь на зарубежные бизнес-круги.

«Она написана специально для иностранных инвесторов»: Кирилл Рудый презентовал в Минске англоязычную версию своей последней книги -5

В книге – все о белорусах, их особенностях культуры и психологии. В соавторстве с Рудым – экономисты, юристы, политологи.

«Она написана специально для иностранных инвесторов»: Кирилл Рудый презентовал в Минске англоязычную версию своей последней книги -7

Ряд исследований специально для книги был проведен Институтом социологии Академии наук.

«Она написана специально для иностранных инвесторов»: Кирилл Рудый презентовал в Минске англоязычную версию своей последней книги -9

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:
Она написана специально для иностранных инвесторов. Отдельные главы, в частности, посвящены индустриальному парку «Великий камень». Здесь приглашены и руководство, администрация парка. Поэтому мы совмещаем не только презентацию книги, но и презентацию парков. Приглашены зарубежные послы, иностранные инвесторы, бизнес.

«Она написана специально для иностранных инвесторов»: Кирилл Рудый презентовал в Минске англоязычную версию своей последней книги -11

Русскоязычная версия книги «Потому что так решили мы» увидела свет еще в ноябре 2017 года и была очень тепло воспринята в деловом мире.

«Она написана специально для иностранных инвесторов»: Кирилл Рудый презентовал в Минске англоязычную версию своей последней книги -13

«Она написана специально для иностранных инвесторов»: Кирилл Рудый презентовал в Минске англоязычную версию своей последней книги -15

«Она написана специально для иностранных инвесторов»: Кирилл Рудый презентовал в Минске англоязычную версию своей последней книги -17

# Экономика # Фотофакт # Книги # Кирилл Рудый

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