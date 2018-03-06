«Она написана специально для иностранных инвесторов»: Кирилл Рудый презентовал в Минске англоязычную версию своей последней книги

Новости Беларуси. Этот год должен стать прорывным в поставках белорусской пищевой продукции на рынок Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил 6 марта доктор экономических наук, наш посол в КНР Кирилл Рудый на презентации своей книги в Минске.

Работа под названием «Потому что так решили мы» переведена на английский язык и ориентирована в первую очередь на зарубежные бизнес-круги.

В книге – все о белорусах, их особенностях культуры и психологии. В соавторстве с Рудым – экономисты, юристы, политологи.

Ряд исследований специально для книги был проведен Институтом социологии Академии наук.

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:

Она написана специально для иностранных инвесторов. Отдельные главы, в частности, посвящены индустриальному парку «Великий камень». Здесь приглашены и руководство, администрация парка. Поэтому мы совмещаем не только презентацию книги, но и презентацию парков. Приглашены зарубежные послы, иностранные инвесторы, бизнес.