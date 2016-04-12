Около 200 новых объектов торговли и общепита откроют в 2016 году в Минске

Новости Беларуси. В Минске утвердили схему развития объектов торговли и общественного питания. Порядка 200 новых площадок откроют в этом году. Речь идет, в первую очередь, о магазинах шаговой доступности. Крупные торговые комплексы будут возводить в меньшей мере.

Сегодня уже заключается ряд инвестиционных договоров. В Минск готовы вкладываться Россия, Литва, Кипр, Азербайджан. Вместе с возведением новых будут развивать материально-техническую базу уже существующих объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.