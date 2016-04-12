Спрос на белорусское растет: все больше ИП хотят сотрудничать с предприятиями отечественного легпрома

Новости Беларуси. В Минской области растет количество индивидуальных предпринимателей, желающих приобрести товар отечественной легкой промышленности. Высокое качество помогает делать правильный выбор в пользу белорусского.

Так, более 5% дохода одного из солигорских производителей трикотажа в этом году – заслуга представителей малого бизнеса.

Татьяна Ярота, генеральный директор предприятия по производству трикотажных изделий:

За 2015 год у нас появилось порядка 140 новых предпринимателей. Это для нас хороший знак. Уже в текущем году эта цифра эта цифра составляте порядка 60. Предприниматель сможет снизить затраты на логистику. И здесь он приобретет тот товар, в котором он будет уверен. То есть мы все необходимые документы предоставляем.

К такому спросу швейная отрасль готова. Новый автоматический комплекс закупили чуть более двух лет назад. За 20 минут готовы выкройки около шести сотен новых платьев. Ежемесячно с конвейера сходит около трехсот тысяч изделий. Увеличивают производители и сеть фирменной торговли.

Крупнейшие производители трикотажных изделий Минской области увеличивают также и экспорт. Для большинства предприятий российский рынок остается основным. Между тем, в ближайших планах – закрепиться в Прибалтике. На стадии заключения и первый контракт с Украиной. Ведутся переговоры с Израилем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.