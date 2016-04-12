Автомобили «Джили» будут наполовину состоять из отечественных деталей

Новости Беларуси. Белорусско-китайские автомобили до середины 2018-го года будут наполовину состоять из отечественных деталей. Для этого под Борисовом строится новый завод по производству машин. Мощность предприятия составит до 120 тысяч экземпляров в год.

Строительство завода началось в апреле прошлого года. Пока все идет по графику. Ввод в эксплуатацию запланирован на 1 января 2017-го.

Автомобили «Джили» поставляются на рынок Беларуси, России, Казахстана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дмитрий Батраков, директор предприятия:

С запуском нового завода, конечно, бренд и, скажем, автомобиль должны узнавать. Этот завод будет уже полного цикла. То, что вы сегодня видели, это крупноузловая сборка. Это будет завод, который будет иметь технологию сварки, покраски и сборки.