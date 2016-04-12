Новости экономики за 12.04.2016

Новости Беларуси. В Минске увеличили тарифы за перерасход воды. Как теперь смотрится столица на фоне других регионов и в каком городе незакрытый кран обойдется дороже?

ПОЧЕМ Н2О?

Это коснется тех, кто не привык экономить. Если быть точным — потребляет больше 140 литров воды в сутки на одного проживающего в квартире. За сверхнормативный объем, напомню, действует общий тариф, который покрывает полное возмещение затраты государства.

Несмотря на повышение, в столице по-прежнему самые дешевые кубометры среди всех областных центров: 11 тысяч 400 рублей. Чуть дороже водные процедуры обходятся в Бресте. Лидирует в рейтинге Гомель, где такса за перерасход составляет больше 15 тысяч рублей.

ПРОДАНО!

За три месяца в Минске ушли с молотка почти 3 тысячи квартир. Это на 15% больше, чем за первый квартал прошлого года. На фоне падения цен на вторичном рынке тенденция логична. В то же время, продажи в регионах упали более чем на треть. И теперь получается, что каждая вторая сделка в стране совершается именно в столице.

Ценовая яма между Минском и регионами постепенно сокращается. Уже сейчас можно продать двухкомнатную квартиру, например, в Борисове и приобрести аналогичную в Минске, доплатив всего 10 тысяч долларов.

Вячеслав Завгородний, генеральный директор Центра торговли недвижимостью:

После Нового года произошло увеличение количества сделок при одновременном снижении стоимости квадратного метра. Это касается и Минска, и областных центров. Эта тенденция пока еще до конца не закончилась.

С КУПЮРАМИ

Банк России принял решение ввести в оборот купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. Новые банкноты появятся к концу 2017 года. Известно, что оформление денежных знаков продолжит серию российских городов и их символов, которые будут выбраны в ходе голосования летом этого года.

По оценке экспертов, выпуск новых купюр экономически оправдан в том случае, когда инфляция в стране не превышает 6%. Банка России прогнозирует этот показатель на уровне 4-х пунктов в конце 2017-го.

ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ

В общественном транспорте Беларуси может появиться Wi-Fi. Госкомиссия при совете безопасности одобрила использование таких технологий в поездах, автобусах, троллейбусах и трамваях. Расширенные возможности беспроводного доступа в Интернет поддерживает подавляющее большинство пользователей. Подобные инициативы пытались воплотить в жизнь и раньше, но для этого не было законного основания. Вопрос о том, платными или бесплатными будут общественные точки доступа, остается открытым.

На белорусской валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. Сегодня российский рубль резко укрепился и вплотную подошел к отметке в 300 белорусских. Доллар и евро, наоборот, стали дешевле. Американская валюта второй день кряду торгуется ниже двадцати тысяч рублей.

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