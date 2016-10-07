Официальный Петербург заинтересован в поставках белорусского мяса и молока

Беларусь и Санкт-Петербург планируют увеличить товарооборот и достигнуть отметки в 2 миллиарда долларов.

Новости Беларуси. Ряд соглашений стороны заключили 7 октября на заседании Совета делового сотрудничества. В эти дни Минск посещает представительная делегация из города на Неве. Как было заявлено на мероприятии, официальный Санкт-Петербург по-прежнему заинтересован в поставках мясомолочной продукции из Беларуси, а также намерен закупить пассажирский транспорт у нашего производителя.

Перспективным направлением сотрудничества стороны считают и сферу строительства.

В планах – возведение «Белорусского квартала» в Санкт-Петербурге и «Санкт-Петербургского квартала» в Минске.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Более весомой может стать доля белорусских строительных услуг на рынке Санкт-Петербурга. Нам известно о грандиозных планах Санкт-Петербурга к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, включая строительство и модернизацию транспортной инфраструктуры, пуск новых станций метро.

Белорусские строители имеют необходимый опыт, в том числе – по подготовке крупных инфраструктурных проектов.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга:

В рамках визита и в рамках тех встреч, которые проводились нами с представителями бизнес-сообщества Республики Беларусь, города Минска – интересное направление, которое я бы хотел особо отметить – это направление, связанное с развитием и созданием кластерных межрегиональных систем в области обеспечения систем безопасности. В первую очередь – систем безопасности на транспорте.