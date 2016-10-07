Новости экономики за 07.10.2016

Новости Беларуси. В магазинах увеличился спрос на обогреватели. Специалисты подсчитали, в какую сумму обходится владельцам газовых и электроплит дополнительный обогрев квартиры пока не потеплели батареи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Обогреватели расходуют в среднем 1,5-2 кВт в час для обогрева 15-метрового помещения. За 12 часов работы будет потрачено от 18 до 25 кВт.

Теплый день при таких условиях обойдется в среднем в 3 рубля 50 копеек.

Дешевле всего обогреваться в квартире с электроплитой: максимум 3 рубля 25 копеек. Дороже тем, у кого плита газовая. Дополнительный источник тепла будет стоить почти 4 рубля в сутки.

Сжечь за день энергии больше, чем на 5 рублей, будет проблематично жителю любой квартиры.

РАССТАВАНИЕ НЕИЗБЕЖНО

60% торговых предприятий Беларуси не сдают в банки старые банкноты мелких номиналов, приберегая их для разменных операций.

В результате замена этих банкнот на монеты идёт не так быстро, как планировалось. Судя по наличным расчетам в торговле, сложился

дефицит мелких монет номиналом 1, 2, 5 копеек и банкнот номиналом 5 рублей.

Процент изъятия бумажных купюр 100 до 1000 рублей старого образца крайне невысок: только 15% от общего количества.

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Золотовалютные резервы страны увеличились на 43,1 миллиона долларов и на начало октября составили 4 миллиарда 755 миллионов долларов в эквиваленте.

Поддержанию золотовалютных резервов способствуют поступление средств от продажи облигаций в иностранной валюте, покупка валюты на торгах, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Рубль укрепился относительно доллара и евро, но уступил российской валюте.

Нефть все еще выше $50 за баррель, и на торгах в Минске российская валюта в плюсе.

Три рубля семь копеек белорусских стоят 100 российских.