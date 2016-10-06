Совет Республики одобрил проект бюджета на 2017 год

Новости Беларуси. 6 октября белорусские сенаторы одобрили проект бюджета страны на будущий год. Он сохраняет социальную направленность и учитывает кредитные обязательства Беларуси. Толщина республиканского кошелька остается такой же, как в нынешнем году, а консолидированный бюджет подрастет на 6%.

А вот налоговая нагрузка на экономику снизится. Бюджет-2017 консервативный, его доходность просчитана исходя из цены на нефть – 35 долларов за баррель.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Нам главное – сохранить макроэкономическую стабильность,

создать предпосылки для последующего экономического роста. Бюджет сбалансированный, реалистичный, последовательный в проведении сбалансированной бюджетной политики и обеспечивает направление ресурсов, их концентрацию на важнейших направлениях социально-экономического развития страны.

Всего в последний день заключительной сессии Совета Республики 5 созыва сенаторы рассматривают 20 вопросов: среди них изменения в Налоговом кодексе, ратификации соглашений о безвизовом режиме между Беларусью и Бразилией и совместным действиям между странами СНГ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.