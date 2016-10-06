Новости экономики за 06.10.2016

Новости Беларуси. Горожане с нетерпением ждут потепления батарей, а жители сельской местности в массовом порядке заготавливают дрова на предстоящий отопительный сезон. Пик заготовок приходится на октябрь. Сколько стоит перезимовать в деревне – сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ТЕПЛО ДОМАШНЕГО ОЧАГА

Прицепа дров хватит на отопление среднего размера дома в деревне. Топят на селе дровами или брикетом.

Норма отпуска брикета по госрасценкам – 3 тонны, которые обходятся почти в 75 рублей.

Норма дров, если отказаться от брикета, – почти 5 кубометров, которые стоят 43 рубля. Ветеранам войны и инвалидам предусмотрены скидки до 50%. К цене на топливо добавляем расходы на погрузку, доставку, распиловку и укладку –

в сумме отопительный сезон для дома в деревне обойдется от 80 рублей.

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ

С начала года в крупнейшем банке страны открыты более 14 тысяч депозитов на семейный капитал при рождении третьего или последующих детей на сумму более 140 миллионов долларов. За почти 2 года действия нового вида

долгосрочной поддержки многодетных семей открыто 25 710 депозитных счетов на 257 миллионов долларов.

МЕБЕЛЬНЫЙ БУМ

Крупный мебельный шоурум появится в Минске. Госконцерн «Беллесбумпром» объявил о слиянии двух мебельных предприятий Минска.

Снижение себестоимости позволит установить на мебель более конкурентные цены, в среднем, на 5-7% ниже действующих.

Планируемая рентабельность в 2017 году составит не менее 11%. Объем выпускаемой продукции увеличат на треть, соответственно, покупателю предложат более широкий ассортимент.

ПРИБЫЛЬ ПОШЛА НА УБЫЛЬ

С начала 2016 года белорусы получили более 2 миллионов евро по чекам TaxFree. Покупать за границей стали реже и меньше.

Польша увеличила сумму, с которой можно оформить TaxFree с 200 злотых до 300. Это примерно 78 долларов.

Налог на добавленную стоимость в этой стране максимум 23%. Его редко возвращают целиком – чаще речь идёт о 10-15%. Напоминаем, что, выезжая за границу чаще, чем раз в три месяца, с собой можно провозить до 20 кг покупок на сумму до 300 евро. С «излишков» придётся заплатить пошлину.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал.