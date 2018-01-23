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Очень впечатлены темпами развития. Спецпредставитель ПА ОБСЕ посетил индустриальный парк «Великий камень»

23 января 2018 07:04
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Новости Беларуси. Спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кент Харстед посетил белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его резидентами стали уже 26 компаний с общим объемом инвестиций около 700 миллионов долларов.

Очень впечатлены темпами развития. Спецпредставитель ПА ОБСЕ посетил индустриальный парк «Великий камень»-1

И хотя Парламентская ассамблея ОБСЕ, в основном, решает политические вопросы, визит этой делегации в парке воспринимают, как хороший повод рассказать и о бизнес-возможностях Беларуси.

Очень впечатлены темпами развития. Спецпредставитель ПА ОБСЕ посетил индустриальный парк «Великий камень»-4

Сергей Войцеховский, заместитель генерального директора компании по развитию индустриального парка «Великий камень»:
Они были очень впечатлены, в первую очередь, темпами развития парка. Больше узнали информации о нашем парке, поняли, что нам нужно.

Мы поделились с ними соответствующей информацией, которую они впоследствии тоже будут распространять среди своих коллег, среди заинтересованного бизнеса и тем самым продвигать наш парк.

Очень впечатлены темпами развития. Спецпредставитель ПА ОБСЕ посетил индустриальный парк «Великий камень»-7

Кент Харстед посещает Беларусь не впервые, но это первый его визит в качестве спецпредставителя. Также делегация планирует посетить Парк высоких технологий и Белорусскую торгово-промышленную палату.

# Экономика # Беларусь-Китай # Фотофакт # Сергей Войцеховский

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