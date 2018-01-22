Семейный капитал в стране составил 474 миллиона долларов

Новости Беларуси. На 1 января открыто более 47 тысяч депозитных счетов на семейный капитал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Институт заработал с 1 января 2015 года, размер счета составляет 10 тысяч долларов. Деньги не выдаются на руки, а хранятся на счете в банке в течение 18 лет (до совершеннолетия ребенка). Право на эти деньги получают семьи, в которых родился или был усыновлен третий ребенок. Причем всем троим детям не должно быть боле 18 лет. В 2017 году депозитные счета открыли почти 17 тысяч раз.