Прямой эфир

Семейный капитал в стране составил 474 миллиона долларов

22 января 2018 16:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На 1 января открыто более 47 тысяч депозитных счетов на семейный капитал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Институт заработал с 1 января 2015 года, размер счета составляет 10 тысяч долларов. Деньги не выдаются на руки, а хранятся на счете в банке в течение 18 лет (до совершеннолетия ребенка). Право на эти деньги получают семьи, в которых родился или был усыновлен третий ребенок. Причем всем троим детям не должно быть боле 18 лет. В 2017 году депозитные счета открыли почти 17 тысяч раз.

Больше новостей экономики за 22 января здесь.

# Экономика # Государственная социальная политика # Кирилл Казаков

Другие новости рубрики

Все новости
Сколько будет стоить вывоз мусора по новым тарифам в Минске?
22 января 2018 16:35

Сколько будет стоить вывоз мусора по новым тарифам в Минске?

БВФБ: курс доллара и российского рубля растет, а евро продолжает дешеветь
22 января 2018 12:20

БВФБ: курс доллара и российского рубля растет, а евро продолжает дешеветь

Новости экономики за 19.01.2018
19 января 2018 16:36

Новости экономики за 19.01.2018