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В Евразийской экономической комиссии подвели итоги работы экономик стран Союза

24 января 2024 17:06
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В Евразийской экономической комиссии подвели итоги работы экономик стран Евразийского союза за 11 месяцев 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Евразийской экономической комиссии подвели итоги работы экономик стран Союза-1

По большинству индикаторов Беларусь находится в середине списка после России и Казахстана. По данным ЕЭК, промышленной продукции белорусские предприятия произвели на более чем 57 миллиардов долларов. По обороту розничной торговли Беларусь также значительно опережает Армению и Кыргызстан с результатом свыше 23 миллиардов долларов. Сегодня ЕАЭС – это более 184 миллионов потребителей. Совокупный объем ВВП стран-участниц объединения за 4 года увеличился на 4,1 %, достигнув 2,2 триллиона долларов.

Больше новостей экономики за 24 января здесь.

# ЕАЭС # Экономика # Наталья Надольская

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