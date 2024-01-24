В Евразийской экономической комиссии подвели итоги работы экономик стран Союза

В Евразийской экономической комиссии подвели итоги работы экономик стран Евразийского союза за 11 месяцев 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По большинству индикаторов Беларусь находится в середине списка после России и Казахстана. По данным ЕЭК, промышленной продукции белорусские предприятия произвели на более чем 57 миллиардов долларов. По обороту розничной торговли Беларусь также значительно опережает Армению и Кыргызстан с результатом свыше 23 миллиардов долларов. Сегодня ЕАЭС – это более 184 миллионов потребителей. Совокупный объем ВВП стран-участниц объединения за 4 года увеличился на 4,1 %, достигнув 2,2 триллиона долларов.