Обменять валюту ночью и открыть кредит за 7 секунд: какие ещё новинки ожидают белорусов в банковской сфере

Новости Беларуси. Поменять валюту в агрогородке в любое время суток, открыть кредит за 7 секунд и распознать клиента по геометрии лица. Новинки, которые в ближайшие годы появятся в сфере банковских услуг нашей страны, обсуждают в эти дни в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум собрал свыше двух тысяч экспертов в сфере финансов, IТ и управления более чем из 10 стран. Зарубежные гости отмечают, в Беларуси действительно созданы одни из лучших в мире условий для развития высоких технологий и построения бизнеса, в том числе на основе блокчейна. И во многом благодаря декрету Президента «О развитии цифровой экономики».





Платежи онлайн Вера Павловна освоила одновременно с выходом на пенсию. Платит «коммуналку» и кредиты через интернет уже 4 года. Кассир в кармане для дачника порой просто незаменим, когда и огород не бросишь, и сериал посмотреть хочется.

Вера Наводчикова, пенсионер:

У меня Zala и на даче подключена. Бывает такая ситуация, когда я приезжаю на дачу и обнаруживаю, что она не работает у меня.

Я могу легко, не заморачиваясь заплатить за свою услугу, которая включается мгновенно.





В ближайшее время белорусам станет ещё легче проводить банковские операции. Сервисами, которые доступны жителям столицы, можно будет пользоваться и в самых удалённых уголках страны. К примеру, для получения справки достаточно будет кликнуть два раза мышкой.

Олег Кондратенко, руководитель IT-компании:

Многие вещи не нужно будет делать ногами, не нужно будет ехать куда-то. Не нужно будет тратить огромное количество времени. В масштабах страны это миллионы человеко-часов. Одна из задач, которую будет решать IT – это экономия времени человека.

На это отводят 3-5 лет. Первым таким сервисом станут мгновенные платежи. Сегодня в Беларуси порядка 4 тысяч банкоматов. И далеко не в каждом иностранец сможет обменять евро на рубли.

Евгений Поболовец, СТВ:

Такая многофункциональная приставка работает с банкоматами всех поколений. А это значит, что в любом агрогородке можно обменять валюту в режиме 24 на 7: круглосуточно и без выходных. Вставляем купюру и получаем деньги. В 2019 году заработает и единая биометрическая система – распознавание пользователя по геометрии лица и голоса. Это максимально возможная на сегодня защита от взлома. Пилотный проект уже проходит обкатку.

Дмитрий Калечиц, заместитель председателя Национального банка Республики Беларусь:

Отрабатываются технологические вопросы, программное обеспечение, которое может работать потом. Дальше стоит вопрос об активности банков, которые будут принимать на себя эти технологии. Потому что базовая инфраструктура будет создана, мы планируем, что это будет к середине 2019 года.

Многие интересные для нас сервисы есть сейчас в других странах. К примеру, в Прибалтике уже работают ID-карты и биометрические паспорта человека. В Беларуси такие появятся только к 2020 году. ID-карта заменит некоторые функции сегодняшнего паспорта и будет единственным документом, удостоверяющим личность. А в Китае 96% пользователей одного из мессенджеров делают покупки с помощью приложения.