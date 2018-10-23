Финансы, IТ и управление. Что обсуждают на Международном форуме по банковским информационным технологиям в Минске

Новости Беларуси. Поменять валюту в агрогородке в любое время суток и открыть кредит за 7 секунд. Что нового появится в Беларуси в ближайшие годы в сфере банковских услуг? Эти и другие вопросы на повестке дня 23 октября у банкиров в рамках специализированного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он собрал в Минске свыше 2 тысяч экспертов в сфере финансов, IТ и управления из более чем 10 стран. Им предстоит определить стратегию, на которой будет строиться сотрудничество белорусских банков с компаниями-разработчиками информационных технологий. Наиболее привлекательной видится разработка и внедрение единой биометрической системы – распознавание пользователя по геометрии лица и голоса.

Дмитрий Калечиц, заместитель председателя Национального банка Республики Беларусь:

Отрабатываются все технологические вопросы, отрабатывается программное обеспечение, которое может работать потом. Ну а дальше уже стоит вопрос об активности банков, которые будут принимать на себя эти технологии, потому что базовая инфраструктура будет создана. Мы планируем, что это будет к середине следующего года.

Форум продлится три дня. Спикеры расскажут о технологических решениях в банковском секторе других стран. Наиболее привлекательные из них могут быть реализованы в Беларуси уже в самое ближайшее время.