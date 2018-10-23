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Международная выставка-ярмарка «Продэкспо-2018» открывается в Минске: какую продукцию представят на форуме

23 октября 2018 06:29
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Новости Беларуси. Каравай нового урожая представят 23 октября на Международной специализированной выставке-ярмарке «Продэкспо-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках форума пройдет и «Международный хлебный салон».

Международная выставка-ярмарка «Продэкспо-2018» открывается в Минске: какую продукцию представят на форуме-1

Он удивит и порадует знатоков хлебного и кондитерского дела своим разнообразием. Самыми яркими и зрелищными обещают быть работы белорусских призеров международных конкурсов кондитеров.

К слову, хлебобулочные изделия минских предприятий поставляются в замороженном виде в Израиль, Сингапур, Армению и Туркменистан.

# Выставки в Минске # Экономика # Фотофакт

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