Международная выставка-ярмарка «Продэкспо-2018» открывается в Минске: какую продукцию представят на форуме

Новости Беларуси. Каравай нового урожая представят 23 октября на Международной специализированной выставке-ярмарке «Продэкспо-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках форума пройдет и «Международный хлебный салон».

Он удивит и порадует знатоков хлебного и кондитерского дела своим разнообразием. Самыми яркими и зрелищными обещают быть работы белорусских призеров международных конкурсов кондитеров.

К слову, хлебобулочные изделия минских предприятий поставляются в замороженном виде в Израиль, Сингапур, Армению и Туркменистан.