Маршрут на 130 км короче: Минск и Санкт-Петербург свяжет новая автомагистраль. Комментарий Минтранса

Новости Беларуси. Минск и Санкт-Петербург свяжет автомагистраль, благодаря которой привычный маршрут станет короче на 130 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К проектным работам приступают уже в 2018 году, а реализация начнется в 2019 году.

23 октября об этом рассказал журналистам министр транспорта. На территории Беларуси маршрут пройдет в том числе по дороге М3 Минск-Витебск.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Это не витебское направление – я бы говорил, полоцкое направление. Задача – через Полоцк идти дальше, развивая это направление, в сторону Санкт-Петербурга.

Будем делать выходы из Минска. Скорее всего, мы будем дополнительно делать еще по одной полосе до Боровлян, потому что там трафик тяжелый в пиковое время. От Логойска до Плещениц делать первой категории, то есть по два направления в каждую сторону.

Также продолжается обсуждение строительства скоростной магистрали «Евразия». Она может пройти через территорию Беларуси. Уже сейчас Минтранс подвел предварительные итоги работы в 2018 году. В самых ближайших планах – открытие после реконструкции моста через Припять, связывающий Житковичи и Туров.

Завершаются строительно-монтажные работы на второй взлетно-посадочной полосе Национального аэропорта. Развитие аэровокзала продолжит модернизация терминала. И, кстати, в направлении аэропорта из Минска могут пустить скоростной трамвай.