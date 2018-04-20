Обмен опытом и помощь в подготовке специалистов: Александр Лукашенко предложил Молдове развивать новые направления в сотрудничестве

Новости Беларуси. В ходе завершившегося накануне визита в Молдову Александр Лукашенко предлагал обмен опытом и помощь в подготовке специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медицина – одно из возможных направлений этого сотрудничества. Молдова уже хочет построить в Беларуси фармацевтическое предприятие. Переговоры по расширению торгово-экономического сотрудничества прошли продуктивно. Белорусско-молдавские троллейбусы планируют поставлять в Евросоюз. Под Кишиневом построят молочно-товарный комплекс по белорусскому образцу. В столице Молдовы появился бюст Франциска Скорины.

Беларусь и Молдова давние партнеры, потому результаты очередной политической встречи – это прежде всего конкретные проекты. Ведь уже не нужно налаживать мосты.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Бизнес-форум, который прошел в Кишеневе параллельно с визитом Президента, принес контакторов на сумму в 20 миллионов долларов. Правда, если проанализировать, все сказанное политиками, вывод напрашивается один – ставка все-таки не на торговлю. На совместные проекты.

Заводы, разработки, товарно-молочные комплексы. Такой по белорусским технологиям появится под Кишеневом в селе Максимовка. Молдова не смогла сохранить и расширить свой промышленный потенциал. А продукция белпрома здесь хорошо знакома – и по дорогам местным колесит, и на полях работает, и собирается на месте. Вполне ожидаемо – линейку в Кишеневе договорились расширять. Сначала МАЗами и тракторами. Затем лифтами.

Степан Боровиков, заместитель начальника управления МАЗ:

Автобус им очень понравился. Очень простые люди. Заходили в автобус, у нас тут было открыто, смотрели, улыбались. Многие люди спрашивали, когда такие автобусы будут ездить у них.

Белорусские лифты в Молдове. Это одно из актуальных предложений Александра Лукашенко. В этой стране действительно есть ощутимый запрос по замене такого оборудования. Сам по себе рынок молдавский небольшой. И ВВП, и население в разы меньше Беларуси. Но помимо внутреннего, партнеры могут предложить выход на европейский.

Вера Ожигина, кандидат экономических наук:

Молдова имеет соглашение о свободной торговле с Европейским союзом. Туда включены и вопросы промышленной продукции, и сельскохозяйственной, также включены услуги. Но здесь вопрос заключается в том, чтобы была достаточной переработка на рынке Молдавской Республики, и эти товары производились именно там, соответствовали правилам происхождения. Только в этом случае товар может поступить на рынок Европейского союза без пошлины. Но для этого очень важно создавать сборочные предприятия на территории Молдовы.

В дружбе важна взаимность. А в бизнесе тем более. Беларусь предлагает Молдове – ответный шаг. Выход на рынок ЕАЭС и другие третьи страны. Минск готов и покупать, и перерабатывать молдавскую продукцию. От продовольствия: вина и кукурузы, про которые очень много говорили в ходе переговоров, до любых других вариантов.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Договаривались и о сотрудничестве в области биотехнологий, особенно аграрных технологий. Мы говорили о их участии в электротранспорте, над которым мы работаем. Я им предлагал поучаствовать в создании спутника дистанционного зондирования земли.

Один из озвученных накануне проектов – фармпредприятие полного цикла. Молдова хочет построить в Беларуси, то есть стороны наметили потенциальный инвестпроект.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Автобусы соберем. Локализацию углубим. Но если не будет людей, которые умеют производить и эксплуатировать эту технику, это бела. Неумелый человек, эксплуатирующий современную технику, сломает ее за полгода. Мы готовы для вас параллельно очень быстро в Минске готовить людей уровня инженеров.