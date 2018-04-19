«Взаимные визиты и обмен опытом». Беларусь и Китай договорились о сотрудничестве в сфере судебной экспертизы

Участие в большой дискуссии приняли представители более чем 30 экспертных учреждений из 20 стран. Они охотно поделились опытом организации и проведения судебных исследований.

Новости Беларуси. Соответствующий меморандум подписан 19 апреля в рамках международной встречи специалистов данной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, Минск – а в Беларуси подобный форум проходит впервые – был выбран неслучайно: страна достигла значительных успехов в развитии судебно-экспертной деятельности.

Сергей Евмененко, заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Наш опыт на сегодня пока уникален. На постсоветском пространстве, а может, даже и в мире, единственная страна, которая создала единое судебно-экспертное учреждение. Поэтому, конечно, очень большой интерес.

Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Объединенные Арабские Эмираты – те страны, с которыми мы сотрудничает плотно.