Новый этап строительства Нежинского горно-обогатительного комбината: на площадке проходит заморозка скважин

На площадке сейчас идет заморозка скважин. Для этого построили целую станцию, и сейчас приступают непосредственно к охлаждению. Впервые температуру породы опустят до минус 35 градусов. Это необходимо для безопасного бурения скважин, этот этап также будет проходить по самым последним мировым строительным стандартах.