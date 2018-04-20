Новый этап строительства Нежинского горно-обогатительного комбината: на площадке проходит заморозка скважин

Новости Беларуси. Новая калийная история. Очередной этап строительства Нежинского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Новая калийная история. Очередной этап строительства Нежинского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На площадке сейчас идет заморозка скважин. Для этого построили целую станцию, и сейчас приступают непосредственно к охлаждению. Впервые температуру породы опустят до минус 35 градусов. Это необходимо для безопасного бурения скважин, этот этап также будет проходить по самым последним мировым строительным стандартах.