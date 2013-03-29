ОАЭ поможет выйти белорусской торговле тракторами на восточно-африканский рынок

Новости Беларуси. Бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов готовы оказать содействие белорусам в выходе на восточно-африканский рынок. Речь идет о торговле тракторами.

Напомним, на прошлой неделе зарубежные инвесторы познакомились с экономическим потенциалом нашей страны. В Дубае прошел совместный бизнес-форум. Деловые круги Эмиратов проявили большой интерес к нашей промышленности, нефтехимической отрасли, сельскому хозяйству, гостиничному бизнесу и туризму.

Сегодня в Белорусской торгово-промышленной палате озвучили ряд ближайших перспектив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Реут, первый заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Торгово-промышленная палата Республики Беларусь оставила приглашение нашим коллегам из Дубая, привезти уже конкретных бизнесменов, чтобы представить возможности Беларуси здесь, на местах, и возможность показать наши конкретные предприятия для того, чтобы действительно уже заключать соглашения. По тому, как разбирались наши презентационные материалы, интерес был виден очень серьезный. И в Арабских Эмиратах знают о том, какую большую программу логистики мы реализуем в Республике Беларусь, отлично понимают наше стратегическое положение.