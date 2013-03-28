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Белорусский металлургический завод отгрузил в Венесуэлу 420 тонн нефтегазовых труб

28 марта 2013 11:19
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Новости Беларуси. Белорусский металлургический завод отгрузил первую в этом году партию нефтегазовых труб в Венесуэлу. Объем - 420 тонн. Всего же в текущем году отправят 9 тысяч тонн продукции. Есть высокая вероятность, что её большая часть будет использована в совместных белорусско-венесуэльских проектах в нефтегазовой сфере. Груз сначала доставят по железной дороге в порт Клайпеды, а затем по морю в латиноамериканскую страну.

В списке потребителей БМЗ Венесуэла значится с 2010 года, когда впервые был заключен контракт на  пробную поставку партии нефтегазовых труб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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