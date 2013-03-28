Белорусский металлургический завод отгрузил первую в 2013 году партию нефтегазовых труб в Венесуэлу

Новости Беларуси. Если со странами Азиатского региона сотрудничество только набирает обороты, то Венесуэла – давний и стратегический партнер Беларуси. БМЗ отгрузил первую в 2013 году партию нефтегазовых труб в эту страну. Согласно договоренностям, в текущем году объем поставок должен составить почти 9,5 тысяч тонн продукции. Значительную часть используют в совместных белорусско-венесуэльских проектах в нефтегазовой сфере.

В списке потребителей продукции БМЗ Боливарианская Республика значится с 2010 года. Именно тогда был заключен первый контракт на поставку пробной партии нефтегазовых труб с венесуэльским предприятием.

Александр Адамович, специалист по южноамериканскому рынку Белорусского металлургического завода:

Первый контракт подписывали больше года. Но, тем не менее, вопрос решили, контракт заключен, сейчас делаем третью поставку наших труб.

Фактически первые шаги в сотрудничестве с Венесуэлой совпали с началом освоения на заводе нефтегазовых труб. Современное трубопрокатное производство в Беларуси тогда только набирало обороты. Но, несмотря на это, уже в 2010 году за океан отправилось почти 6 тысяч тонн продукции. Качество пробной партии оказалось на порядок выше того, к которому уже успели привыкнуть венесуэльские партнеры.

Сергей Каштанов, начальник производственно-распределительного бюро Белорусского металлургического завода:

То, что было в начале нашего становления, и то, что сейчас производим, – это совершенно разная продукция. Мы аттестованы по американским стандартам Института нефти. Наша продукция по качеству может быть сравнима с трубами, произведенным по самым передовым технологиям в мире.

Третий год по белорусским трубам бежит венесуэльская нефть. И это несмотря на то, что подобных производств хватает и в Латинской Америке. Купить трубы можно в тех же Мексике и Аргентине. Свою роль сыграли белорусское качество и подход к бизнесу.

Александр Адамович, специалист по южноамериканскому рынку Белорусского металлургического завода:

Мы можем сотрудничать с Южной Америкой и Северной Америкой. В данный момент большие поставщики – это БМЗ, МАЗ, МТЗ. Поэтому, естественно, закрепившись на этом рынке, мы можем торговать с другими странами Латинской Америки.

Нынешний контракт стоимостью свыше 10 миллионов долларов – лишь очередной этап в развитии экономических отношений с латиноамериканскими партнерами.

Первые 420 тонн нефтегазовой трубы уже отправились с склада готовой продукции в клайпедский порт. Именно там до конца мая будет собран весь венесуэльский заказ. Это почти 9,5 тысяч тонн белорусской стали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за удаленности двух стран в работе с Венесуэлой особое значение имеет четкое соблюдение графика поставок, ведь трубы, отправленные железнодорожным транспортом в порт Клайпеды, будут доставлены морским путем в латиноамериканскую страну только в июне.