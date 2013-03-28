Белорусское правительство готовится к серьезным подтоплениям в 43 районах страны из-за паводка

Новости Беларуси. Уровень воды во время весеннего паводка в 2013 году, по прогнозам, достигнет рекордных значений. Об этом 28 марта говорили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине. После обильных мартовских осадков запас снега и воды в Беларуси и соседних странах заметно превышает норму.

Синоптики прогнозируют резкое потепление, потому готовность всех служб должна быть абсолютной. Уже определены 43 наиболее опасных района. Это около 150 населенных пунктов, в том числе Мозырь, где уже сейчас уровень воды в Припяти вызывает опасения.

Полностью к большой воде готова техника спасателей. Проводится круглосуточный мониторинг, в том числе с помощью авиации. Специалисты тесно сотрудничают с коллегами из России и Украины, где также начинаются паводки. Особое внимание – пожилым и многодетным семьям. Из зоны повышенного риска людей будут эвакуировать. Остальных обеспечат запасом питьевой воды, продуктами первой необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Уже сегодня в результате подъема уровня воды в реках Припять, Горынь, Простых, Ведрич на территории Брестской и Гомельской областях в зоне подтопления находятся более 100 подворий, жилые дома и три участка автомобильных дорог подтоплены.

Олег Максюта, директор департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Этот паводок необычный. За последние многие десятилетия ничего подобного не было. Шкала опасности критериев погоды. Если паводок, можно так сказать, то это именно красная шкала опасности для отраслей экономики, населения и по возможным ущербам, которые может принести этот паводок.