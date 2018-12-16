От качества матраса зависит здоровье. Показываем идеальный матрас от лауреата бизнес-премии «Лидер года-2018»

Новости Беларуси. Наш следующий материал – о предприятии, которое заботится о домашнем уюте и отдыхе белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже более 20 лет бобруйская компания «Барро» производит мебель для сна и отдыха, но основная специализация – матрасы. В ассортименте предприятия – более 150 моделей. В этом году «Барро» отмечена бизнес-премией «Лидер года».

Корреспондент Юрий Прокопенко увидел, где начинаются сладкие сны.

Вот это место. Из проволоки умная машина делает пружины, а потом одевает их в специальные чехлы. На корпоративном сленге – «колбаса». Так рождается независимый пружинный блок.