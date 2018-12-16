От качества матраса зависит здоровье. Показываем идеальный матрас от лауреата бизнес-премии «Лидер года-2018»
Новости Беларуси. Наш следующий материал – о предприятии, которое заботится о домашнем уюте и отдыхе белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже более 20 лет бобруйская компания «Барро» производит мебель для сна и отдыха, но основная специализация – матрасы. В ассортименте предприятия – более 150 моделей. В этом году «Барро» отмечена бизнес-премией «Лидер года».
Корреспондент Юрий Прокопенко увидел, где начинаются сладкие сны.
Вот это место. Из проволоки умная машина делает пружины, а потом одевает их в специальные чехлы. На корпоративном сленге – «колбаса». Так рождается независимый пружинный блок.
Василий Баранчук, директор ИП «Барро»:
Вот это основа наших матрасов – независимый пружинный блок, с которого начинается весь матрас. Сверху наши матрасы покрываются хлопковым ватином, а это экологически чистый материал.
Повсюду высокотехнологичные станки. В этих цехах производят более 150 моделей матрасов любой конструкции и размеров. Причем от «А» до «Я» – полный цикл производства своими силами. Работают и на заказ. Эта продукция не только удобна, но и полезна.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Это очень эффективное средство для профилактики нарушений в опорно-двигательном аппарате и болезней позвоночника. Такие матрасы идеально подстраиваются под индивидуальные изгибы тела, равномерно рапределяя нагрузку на суставы. А качественный сон, как известно, продлевает жизнь.
Ежегодно предприятие «Барро» производит свыше 100 тысяч матрасов. Плюс наматрасники, подушки, постельное белье, одеяла, мебель для сна. Около трети продукции идет на экспорт. Успехи предприятия в очередной раз отмечены на национальном уровне. За высокое качество и широкий ассортимент продукции «Барро» в числе лауреатов бизнес-премии «Лидер года».
Василий Баранчук:
Мы очень много внимания уделяем качеству продукции. У нас с 2007 года внедрена система ИСО-9001, и она работает реально. У нас практически нет возвратов нашей продукции от потребителя.
Наталья Артеага Эрнандес, организатор национальной бизнес-премии «Лидер года»:
Данная компания на рынке существует уже достаточно давно. Обладает высокой деловой репутацией. Продукция компании экспортоориентированная. Ценовая политика компании и широкий ассортимент позволяют сделать продукцию наиболее доступной для потребителей.
В 2019 году бобруйское предприятие постарается не только сохранить позиции на рынке, но и сделать новый шаг вперед. Продукция под брендом «Барро» станет еще ближе к белорусам. В планах – расширение торговой сети и открытие фирменных магазинов во всех регионах страны.
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