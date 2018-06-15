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Нацбанк: резервы для снижения ставки рефинансирования в 2018 году еще есть

15 июня 2018 16:23
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Новости Беларуси. До конца 2018 года кредиты могут стать еще дешевле. Национальный банк не исключает возможности дальнейшего снижения ставки рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя сегодняшний уровень ставок близок к равновесному, по мнению регулятора, резервы для небольшого снижения в текущем году еще есть.

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Главный ориентир в принятии решения – уровень инфляции. Ожидается, что рост цен по итогам года уложится в прогноз и не превысит 6 %. Напоминаем: по итогам мая инфляция в годовом исчислении установила исторический минимум и составила 4,4 %.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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