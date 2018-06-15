Нацбанк: резервы для снижения ставки рефинансирования в 2018 году еще есть

Новости Беларуси. До конца 2018 года кредиты могут стать еще дешевле. Национальный банк не исключает возможности дальнейшего снижения ставки рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя сегодняшний уровень ставок близок к равновесному, по мнению регулятора, резервы для небольшого снижения в текущем году еще есть.

Дефляция в Беларуси началась благодаря… овощам

Главный ориентир в принятии решения – уровень инфляции. Ожидается, что рост цен по итогам года уложится в прогноз и не превысит 6 %. Напоминаем: по итогам мая инфляция в годовом исчислении установила исторический минимум и составила 4,4 %.