Как белорусские металлурги объединили BMW, Храм Христа Спасителя и африканский Бенин

Почти 1,9 миллиона тонн металлопродукции на сумму более 995 миллионов долларов США. Очередной выдающийся успех Белорусского металлургического завода отмечен на национальном уровне. По итогам конкурса «Лучший экспортёр 2017 года», проводимого Белорусской торгово-промышленной палатой, ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» признано лидером в номинации «Металлургия».

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Есть предприятия, которые являются основой промышленности, основой экономики. Безусловно, это – БМЗ. Предприятию удалось пройти определённый этап модернизации. Сегодня есть новая продукция, которая, действительно, уникальна, которую поставляет БМЗ. БМЗ испытывает жёсткую конкуренцию, мы это знаем. И антидемпинговые разбирательства. Но удаётся проходить на рынки со своей продукцией. Это надо отдать должное мастерству управленческого персонала. И, в целом, я думаю, что на БМЗ мы должны равняться.

Для БМЗ победа в конкурсе стала четвёртой подряд: звание «Лучший экспортёр» заводу присваивали по итогам 2014, 2015 и 2016 годов.

Анатолий Савенок, генеральный директор ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

Мы – экспортоориентированное предприятие. Более 75% продукции уходит на экспорт. Мы имеем развитую продуктовую линейку. Производится продукция для строительного сектора, машиностроения, автомобилестроения, нефтегазовой промышленности и для шинной промышленности. Самые разные направления.

Савенок, Анатолий Николаевич. Генеральный директор ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». Председатель Ассоциации литейщиков и металлургов Беларуси. Награждён медалью «За трудовые заслуги». Прошёл путь от травильщика-гальваника до генерального директора. Под непосредственным руководством Анатолия Савенка завершена самая масштабная модернизация Белорусского металлургического завода, положившая начало новой эпохе в истории предприятия.

Построенный в восьмидесятых годах ХХ века передовыми инжиниринговыми компаниями Европы, Белорусский металлургический завод на старте получил большой технологический потенциал, который с годами не растеряли, а наоборот – укрепили и приумножили. Ярким подтверждением тому является масштабная модернизация, проведённая на заводе за последние годы.

Главными её целями стали выход на объём выплавки стали до 3 миллионов тонн в год, повышение качества и конкурентоспособности, освоение новых высокотехнологичных видов продукции. Чтобы достичь запланированного, на БМЗ провели впечатляющее технологическое перевооружение, которое задело фактически все переделы. При этом особое внимание неслучайно было уделено сталеплавильному производству

Николай Таргонский, начальник электросталеплавильного цеха №1 ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

Сталеплавильное производство – это основа всего технологического процесса на БМЗ. Данное оборудование, можно сказать, – ноу-хау. Когда была реконструкция, был сложный этап: как новую технологию вписать в существующее здание цеха. Поэтому была проведена очень большая работа.

Большая работа — это ряд важных инвестиционных проектов: внедрена интенсификация выплавки стали на дуговой сталеплавильной печи №1 с реконструкцией системы пылегазоочистки, произведена комплексная модернизация машины непрерывного литья заготовок №2. Для обеспечения роста производительности металлургических агрегатов, сокращения затрат на закупку сырья у сторонних производителей, введена в эксплуатацию известково-обжигательная установка №3. Ключевым проектом программы модернизации завода стало строительство мелкосортно-проволочного стана, официальный пуск которого состоялся 25 сентября 2015 года с участием главы государства Александра Лукашенко.

В ноябре 2016 года новый цех вышел на проектную мощность, обеспечивающую производство 700 тысяч тонн проката в год. Сегодня по уровню технологии цех входит в число наиболее продвинутых производств в Европе.

Пётр Лукьяненко, заместитель начальника сортопрокатного цеха №2 ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

Стан и оборудование цеха, действительно, уникальны. Оно было построено «под ключ», поставлено фирмой «Даниеле», имеет ряд преимуществ, по сравнению с другими, более старыми заводами. Один из самых современных цехов. В СНГ – это точно. Слова о внедрении передовых инжиниринговых решений и технологий в новом цехе БМЗ подтверждаются практикой.

Здесь предусмотрено сразу три технологических маршрута, позволяющих металлургам практически мгновенно реагировать на потребности рынка. Большой ассортимент выпускаемой здесь продукции призван обеспечить актуальные запросы машиностроения, автомобильной и строительной отраслей.

От строительной арматуры до автомобильных кругов. Этот крупнейший инвестиционный проект, стоимостью почти в 350 миллионов евро, обеспечил освоение новых высокотехнологичных видов продукции. В 2017 году здесь произведено более половины всех инновационных продуктов предприятия.

Пётр Лукьяненко:

Потребители довольны. Появляются новые заказы на очень ответственные марки. В последние месяцы производим прокат для фирмы. Это – крепёжные детали для железной дороги. Очень высокие требования к производству данной продукции. Новые виды продукции, внедрённые в производство, проложили белорусским металлургам путь на абсолютно новые рынки, а на традиционных позволили занять ранее не освоенные ниши.

Только в 2017 году было впервые освоено производство 56 видов продукции. Причём, доля инновационных продуктов в общем объёме производства завода достигла максимального за последние годы показателя – 25%. Речь идёт об инновациях, которые востребованы самыми брендовыми компаниями-производителями. Вот, например, Международный автосалон во Франкфурте-на-Майне. Рассматривая топовые модели ведущих европейских автомобилестроителей, теперь здесь можно найти продукцию и белорусских металлургов. Главное знать, где искать.

Игорь Чернявский, заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям и сбыту ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

Белорусский металл – это ходовая часть, белорусский металл – это двигатели, белорусский металл – это внутренняя оснастка автомобиля. За короткое время мы смогли войти к автомобилестроителям. Это – самые известные автомобильные компании мира. Как Европы, так и Российской Федерации.

В 2017 году для мировой автомобильной промышленности отгружено свыше ста тысяч тонн проката на сумму без малого 50 миллионов долларов США. Половина этого объёма – металлопрокат для западноевропейских партнёров, среди которых бренды с мировым именем: Daimler, VW, BMW, Fiat. К слову, один из наиболее наукоёмких продуктов белорусских металлургов – металлокорд – это наш вклад в развитие мировой шинной промышленности. Разработки и ноу-хау специалистов БМЗ позволили создать автомобильные шины, обладающие качественно новыми характеристиками.

Ниже вес, выше долговечность – сверхвысокопрочные и ультрапрочные сорта корда, сплетённые на белорусском предприятии, позволяют уверенно чувствовать себя и многотонной карьерной технике на скалистых дорогах, и рядовому авто на скоростной трассе.

Continental, Bridgestone, Pirelli, Goodyear, Michelin – шины крупнейших производителей роднит высокотехнологичная стальная начинка из Беларуси.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

БМЗ из всех постсоветских промышленных предприятий такого профиля остался единственный. И не просто остался, а за последние годы создал много инновационных продуктов. И сегодня в области металлокорда – один из мировых лидеров, поставляет металлокорд для всей мировой шинной промышленности. Через несколько лет мы увидим новую продукты БМЗ. БМЗ не останавливается на достигнутом, работает над новыми проектами, для машиностроительного комплекса не только нашей страны, но и другого мира.

Нефтедобыча – основа индустриальной экономики ХХ века – не спешит сдавать позиции и в ХХІ веке. Передовая металлургия основа успеха и конкурентоспособности компаний в этой отрасли. Специалисты БМЗ сумели доказать: бесшовные горячекатанные трубы из Жлобина одинаково хорошо справляются со своими задачами на любом континенте.

Будь то, российское Заполярье или побережье Северной Америки.

Андрей Венгура, начальник исследовательского центра ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

Наши трубы обладают уникальными физико-механическими свойствами. Они могут работать при высоких давлениях, низких температурах, в условиях Крайнего Севера. Наши трубы используются для добычи сланцевого газа и нефти. Уникальный комплекс физико-механических свойств обеспечивается, благодаря технологии производства, которая была разработана нашими специалистами.

Инновационные разработки просто невозможны без вложений в науку. С начала 2017 года Белорусскому металлургическому заводу официально присвоен статус научной организации. В создании новых видов продукции на предприятии задействовано около 200 человек.

Только специализированный исследовательский центр насчитывает 28 сотрудников. Кроме того, здесь действует центральная заводская лаборатория, объединяющая 15 лабораторий различной направленности.

Помимо изучения параметров выпускаемой продукции и контроля качества на всех этапах производства, результаты тысяч проб и измерений ложатся в основу научных работ, а также позволяют максимально точно выполнить требования потребителей.

Татьяна Сидоренко, начальник испытательной лаборатории сортопрокатного цеха №2 ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

Потребитель устанавливает свои требования по оценке, вырезке, подготовке образцов, по термообработке, по применяемым реактивам. Здесь готовы удовлетворить запросы даже самого требовательного клиента. Не просто выплавить сталь, соответствующую чётким требованиям, но и предсказать поведение произведённого металла в будущем, при самых различных условиях эксплуатации.

Такое предельное внимание и индивидуальный подход к клиенту дают свои положительные результаты. Например, около 30% всего объёма труб, производимых БМЗ для нефтегазовой промышленности, отправляется в США. Интересный факт: несмотря на введённые протекционистские пошлины на рынке крупнейшего потребителя металлопродукции на планете, эти объёмы не уменьшаются.

Желая остаться с привычно высоким качеством продукта и комфортными условиями поставок, дополнительные расходы согласились взять на себя американские потребители белорусской продукции. Показательный момент в условиях крайне непростой ситуации, сложившейся на мировом рынке металла. Так в чём же секрет успеха Белорусского металлургического завода на внешних рынках?

Игорь Чернявский:

У БМЗ – несколько козырей. Первый – это работа с конечным клиентом. Мы работаем под спецификацию каждого клиента. И рассматриваем каждого клиента, как долгосрочного партнёра. Второй козырь – это совершенное оборудование. Мы сделали огромные инвестиции в это производство, получили новые инновационные продукты. И это позволяет нам обеспечивать поставки высококачественного продукта, с добавленной стоимостью. Всего в истории Белорусского металлургического завода – поставки продукции в 118 стран.

География экспорта в 2017 году насчитывала 54 государства. В том числе, 24 страны – абсолютно новые рынки. А в две страны (Бенин и Того) поставки осуществлены впервые. И, всё же, основным, премиальным рынком для БМЗ остаётся Евросоюз, на его долю приходится половина экспорта предприятия, 21% – на Россию, 7% – на Северную Америку, остальное – доля Африки и стран Ближнего Востока. Чувствовать себя успешно на мировом рынке Белорусскому металлургическому заводу помогает собственная разветвлённая товаропроводящая сеть, состоящая из совместных предприятий, торговых домов и дистрибьюторов.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Это – современное предприятие, которое успешно развивается. Развивается потому, что за последнее время реализовало целый ряд инвестиционных проектов. Если хочешь быть успешным, конкурентоспособным, надо постоянно вкладывать в инвестиции. Только за последние лет 6 они вложили 1 миллиарда 200 миллионов долларов. Самое главное для Беларуси – то, что мы на 60% закрыли потребности машиностроительного комплекса Беларуси. То, что покупали раньше БелАЗ, МАЗ, Гомсельмаш, сейчас мы закрываем своим металлом. Предприятие сегодня работает рентабельно. Обслуживает все кредиты, выплачивает зарплаты, налоги. Энергетику платят. Всё нормально.