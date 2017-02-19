«Нужно свои деньги любить»: в чем плюсы рублевого патриотизма и почему стоит отказываться от инвалюты

Новости Беларуси. На неделе правительство и Национальный банк заявили о программе дедолларизации. Это означает, что валютных расчетов, пошлин и сборов станет меньше. А вовсе от привычного еще с лихих 90-х зеленого эквивалента мы откажемся в будущем, 2018 году. Правда, здесь еще и хорошая доля нашей потребительской психологии. Многие вещи мы по привычке измеряем в долларах, например, автомобили или квартиры.

Так уж повелось, что все крупные покупки у нас сопровождаются обменом валют. Условным переводом, как говорится, в условные единицы. Видим ценник и тут же включается мысленный калькулятор. Сколько же это в долларах? Иначе как прицениться? Однако на смену этому финансовому анахронизму уже пришла дедолларизация.

Что же это? Новый мировой тренд: зеленый больше не в моде? От долларов, как основной резервной валюты, отказываются все больше стран. Главная цель – снизить зависимость от иностранной валюты, а доминантой сделать собственную, национальную. Вытеснить Франклинов из расчетов получается, из сбережений – уже сложнее, а вот попытки думать в белорусских рублях порой и вовсе коту под хвост.

Столичный авторынок. Красный свет зеленым здесь включили. В расчетах. Но вот от доллара как главного мерила стоимости пока далеко не уехали.

Сергей Клишевский, покупатель:

Шины в среднем от $50 за колесо. В белорусских? Умножайте, на 1,9. 90 рублей. Если введена своя валюта, должна быть своя валюта везде, и считаться должно в белорусском рубле, а не в долларах.

Покупатель:

А мне разницы нет. Я и так, и так считаю. Мне называют сумму, я могу перевести.

А в этом автосалоне затруднятся без калькулятора назвать стоимость выставленных на продажу авто в белорусских рублях. Разве что примерно. В ценниках основной фигурант по-прежнему «американец». И только мелкая приписка: в день оплаты стоимость посчитают по курсу Нацбанка.

Алексей 8 лет в автобизнесе. Говорит, наш покупатель на такие крупные покупки как машина цену на автомате услышать хочет в долларах.

Алексей Ежиков, заместитель директора автосалона:

По расчету-то проблем нет, проблема цену человеку обозначить. У нас висят цены на интернет-площадках в белорусских рублях, но никто не звонит, к сожалению. Никто с калькулятором не хочет сидеть, пересчитывать.

Между тем переписать ценники – лишь поверхностная мера. За ней стоит задача отвязать от доллара и его курса ценообразование. У тех, кто работает с белорусскими поставщиками, абстрагироваться уже получилось.

Дмитрий Загорский, индивидуальный предприниматель:

Все импортеры, которые завозят сюда товар, выставляют цены в белорусских рублях. Это не мешает никакому ценообразованию. Я даже не знаю, какой сейчас курс доллара. Когда убрали эти нули, удобно стало.

Привыкли к деньгам без четырех нулей – самое время отвыкать от иностранной валюты. Дедолларизация – как раз логичный шаг после деноминации. И курс сюрпризов не преподносит, и психологически готовы сказать доллару «гуд бай», если бы не привет из 90-х.

Андрей Метельский, психотерапевт:

Началось это еще с советских времен, когда валюта была вообще под запретом. И бессознательно создалось впечатление у людей, что чужая валюта – это более надежная вещь. Вот это психологическое бессознательное доверие к доллару, которое ничем не обусловлено, такая же бумага, как и все остальные деньги. Плюс ко всему еще и хорошая национальная идея, потому что когда своя валюта начинает цениться населением, тогда и отношение к стране другое, намного более патриотичное.

Психологи полагают: чтобы привыкнуть думать в рублях, достаточно нескольких месяцев. Особенно если покупательная способность рубля сохранит стабильность.

Веками в ходу на землях Беларуси была иностранная валюта. Не самая благоприятная историческая почва для рублевого патриотизма.

Михаил Грачев, финансовый аналитик:

Когда мы поймем, что наши деньги достаточно хороши, не стоит ими пренебрегать, когда мы начнем формировать бюджет семейный в белорусских рублях, наши доходы, будем говорить, что заплатили за автомобиль не 5 тысяч долларов, а 10 тысяч белорусских рублей, и когда это у нас будет на ментальном уровне, наверное, тогда в сознании нашем все это изменится.

PR-агентство Игоря одними из первых столкнулось с задачей забыть про долларовый значок. Фирма работает с ведущими белорусскими брендами, и в рекламных текстах вопрос стоимости товара или услуги не обойдешь. Пока непривычные, хоть и свои белорусские денежные значения, делать понятнее помогает конвертация словесная.

Игорь Кольченко, директор PR-студии:

Можно играть словами. Например, образно показывать стоимость. Условно говоря, скидка такая, что можно купить автомобиль. Вроде, ты и не назвал стоимость, не разминулся в долларах, рублях, зато объяснил человеку на пальцах, что он получает. Мы готовы любить белорусский рубль, но эта любовь должна быть взаимная.

Бывший модельер-конструктор Тамара Ивановна в бизнес подалась в те самые лихие 90-е. Пока она пыталась одеть минчан в красивые импортные вещи, ее «обували» нечистые на руку менялы. Однако свой бизнес сохранить сумела. Сейчас готова отправить иностранную валюту в отставку, но по всем фронтам.

Тамара, индивидуальный предприниматель:

Мне, допустим, это плюс. Во-первых, аренда не будет привязываться к евро, который я ни в пенсии, ни в зарплате не получаю. Это предпринимателям пойдет на пользу и все будут довольны.

Страховые взносы, таможенные пошлины, тарифы. Все это, согласно программе Нацбанка и правительства, планируется отвязать от курса. Такие меры пойдут на пользу и частному бизнесу, и государственным предприятиям.

Александр Швец, председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации:

Нефть, поступающая из Российской Федерации на наши нефтеперерабатывающие заводы, изначально номинированная в иностранной валюте. В условиях больших девальвационных рисков, действительно, завод мог попадать в сложную финансовую ситуацию, потому что он получал определенные убытки, если уходил в расчеты в национальной валюте, возвращался обратно в иностранную валюту. То есть на том этапе был смысл. На этапе большей стабильности национальной валюты, повышения уровня доверия со всех сторон, наверное, точно так же совершенно рационально вернуться к расчетам в национальной валюте.

Однако есть еще статьи расходов, которые по инерции считаем в долларах. Турпутевки, например. Хотя на сайтах цены давно в рублях, расплатиться за отдых белорусы все равно норовят в инвалюте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Глушенкова, менеджер по туризму:

Клиенты как правило указывают подобрать тур на двоих в Испанию до полутора тысяч евро. Приходят и мы их отправляем в обменник, чтобы поменять валюту, так как они на отдых копят год-полгода, откладывают в валюте. Иностранные операторы выставляют цены в своей национальной валюте на туристические услуги. Это нормальная практика.

И на самом деле, что нам непременно нужно в доллары перевести, для многих нонсенс. Эти две подруги – россиянка и белоруска – подтвердят. В Беларуси обе предпочли бы говорить на одном денежном языке.

Россиянка:

Я свою подругу спрашиваю, как это тут все. Они могут пересчитать в Минске на доллары. А я на русские не могу пересчитать, не то, что на доллары.

Белоруска:

Конечно, хорошо, когда единая валюта. Взял деньги и понимаешь, много это или мало. Удобнее, конечно, когда одна валюта. Не надо ни к чему приравниваться.

Пенсионеры:

Мне кажется, теперь рубли выгоднее, доллар падает.

Нужно свои деньги любить.