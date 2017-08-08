«Нужно раскрепостить инициативу»: какие задачи поставил Президент на совещании по вопросам бизнес-среды в Беларуси

Новости Беларуси. Новый пакет документов по раскрепощению бизнеса доработают к 1 октября. Такую задачу поставил глава государства на совещании, где обсуждали целый блок вопросов о положении дел в бизнес-среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом, Президент одобрил представленные проекты. Документы пройдут лишь небольшую техническую доработку. Как ожидается, основным станет Декрет о развитии предпринимательства, где будут изложены новые подходы к ведению бизнеса в стране. Речь идет, в первую очередь, о сокращении проверок и уведомительном принципе регистрации своего дела. А все излишние административные процедуры будут отменены.

К примеру, сейчас в стране действует почти 600 пунктов правил пожарной безопасности. Сохранят только 58. Но такие шаги не означают, что уменьшится контроль за работой предпринимателей. Наоборот, социальная ответственность бизнеса должна быть усилена. Это принципиальное требование главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

От любых наших с вами совместных действий (моих – как представителя власти и ваших – как представителей бизнеса) должен быть какой-то эффект – для государства и для бизнеса. Игра в одни ворота неприемлема. Вы, как бизнесмены, это понимаете лучше меня.

Давайте договоримся так: если получится так, что у нас после этих документов, которые я подпишу, возможно, раскрепостим бизнес, а государство, то есть люди, которые будут нас вас работать, прямо будем говорить, ничего от этого не получат, если безопасность, оборона не усилится этого государства, я уже о власти не говорю, хотя и здесь после оптимизации немного людей осталось, и они не могут влачить нищенское существование – никому такое упрощение и излишние требования, которые мы уберем, не нужны.

Вот вам такой человеческий к этому подход. Вы должны понимать, что это ваше государство и от силы крепости этого государства зависит и ваше благополучие. И особенно от тех людей, повторяюсь, которые у вас работают. Давайте прямо говорить – на вас работают. Поэтому вот это единственное мое философское к вам требование, если хотите.

Нельзя допустить, как это в известных государствах, разницу между беднотой и богатыми людьми: там средние и здесь средние. Было 25-30 раз. Это недопустимо. Поэтому я за то, чтобы бизнес у нас был свободным, ответственным, более эффективным, и в этом плане надо все принимать, но чтобы после принятия таких решений государство стало сильнее. Если вы по-другому понимаете эту проблему, ну тогда у нас с вами вряд ли что-то получится – прямо скажу.

Основная идея в том, что любой может начать свое дело без больших инвестиций и с минимальной налоговой нагрузкой. При этом, как подчеркивают эксперты, документ направлен в первую очередь на раскрепощение деловой инициативы в малых городах и сельской местности. Это предполагает ведение бизнеса на льготных условиях. В частности, уплата сбора в 1 базовую величину, освобождение от земельного налога и налога на недвижимость. Но преференции будут распространяться точечно. Право определять такие территории получит местная власть.