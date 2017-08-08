«Игра в одни ворота неприемлема»: Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам предпринимательства

Как пример, глава государства привел опыт в строительной сфере. Когда лицензирование отменили, но вместо него появились новые бюрократические препоны. Такая ситуация не может повториться. Вместе с тем, ответственность предпринимателей должна значительно повыситься.

Сейчас в стране работают над созданием пакета документов, где будут изложены новые подходы к работе предпринимателей. К примеру, предусматривается сокращение проверок и уведомительный принцип регистрации своего дела. Но Президент потребовал, чтобы все решения и формулировки были максимально четкими и выверенными. От этого во многом зависит благосостояние белорусов и в целом экономическая безопасность страны.

Новости Беларуси. В Беларуси должны быть созданы условия, позволяющие любому человеку открыть свое дело и работать. Такую задачу поставил глава государства на совещании, где обсуждают целый блок вопросов о положении дел в бизнес-среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: От любых наших с вами совместных действий (моих – как представителя власти и ваших – как представителей бизнеса) должен быть какой-то эффект – для государства и для бизнеса. Игра в одни ворота неприемлема. Вы, как бизнесмены, это понимаете лучше меня.

Давайте договоримся так: если получится так, что у нас после этих документов, которые я подпишу, возможно, раскрепостим бизнес, а государство, то есть люди, которые будут нас вас работать, прямо будем говорить, ничего от этого не получат, если безопасность, оборона не усилится этого государства, я уже о власти не говорю, хотя и здесь после оптимизации немного людей осталось, и они не могут влачить нищенское существование – никому такое упрощение и излишние требования, которые мы уберем, не нужны.

Вот вам такой человеческий к этому подход. Вы должны понимать, что это ваше государство и от силы крепости этого государства зависит и ваше благополучие. И особенно от тех людей, повторяюсь, которые у вас работают. Давайте прямо говорить – на вас работают. Поэтому вот это единственное мое философское к вам требование, если хотите.

Нельзя допустить, как это в известных государствах, разницу между беднотой и богатыми людьми: там средние и здесь средние. Было 25-30 раз. Это недопустимо. Поэтому я за то, чтобы бизнес у нас был свободным, ответственным, более эффективным, и в этом плане надо все принимать, но чтобы после принятия таких решений государство стало сильнее. Если вы по-другому понимаете эту проблему, ну тогда у нас с вами вряд ли что-то получится – прямо скажу.

Глава государства отметил: бизнес – дело непростое, и его успешность зависит не только от условий, созданных в государстве, но в большей степени от самого владельца. Планируется, что в новый пакет документов войдут около десятка нормативных актов. По каждому из них Президент примет отдельного докладчика. Работа в этом направлении должна быть завершена к 1 октября.